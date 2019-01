Buon compleanno Giampiero Ventura |  Angelo Bagnasco…

romadailynews

: Our defensive leader, our Captain: Happy 24th, Alessio Romagnoli! ???? Send in your birthday wishes for the skipper!… - acmilan : Our defensive leader, our Captain: Happy 24th, Alessio Romagnoli! ???? Send in your birthday wishes for the skipper!… - WeCinema : Buon Compleanno a #OrlandoBloom che oggi, #13gennaio, festeggia 42 anni ??. Dall’elfo Legolas de… - Coninews : ?? 10 volte sul podio olimpico, con 2 meravigliosi ori ad ??#Albertville1992 e ?? #SaltLake2002. ???? Buon 50° complean… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019), Faye Dunaway eBagnasco …Francesco Colucci, Adalberto Maria Merli, Giorgia Moll, Agazio Loiero, Faye Dunaway, Angelo Bagnasco, Mauro Lusini, Alfredo Mantovano, Lorenzo Battista, Giancarlo Fisichella, Lorenzo Branchetti, Cesare Bovo, Ignazio Corrao, Roberta Brusegan, Elena Scarpellini, Edoardo Purgatori, Francesco Bagnaia…Oggi 14 gennaio compiono gli anni: Elio Borsetto, ex calciatore, allenatore; Alice Psacaropulo, pittrice; Joseph Tusiani, poeta; Franco Civolani, ex calciatore; Ilario Galimberti, imprenditore; Aimaro Isola, architetto; Araldo Pirola, ex calciatore; Caterina Valente, cantante, attrice, showgirl; Francesco Colucci, politico, sindacalista; Luigi Scotti, ex magistrato, politico, giurista; Franca Peggion, ex atleta; Anna Goel, attrice; Giulio Lepschy, linguista; Giorgio Lotti, fotografo; Enea Cerquetti, politico; Gilberto Elsa, ...