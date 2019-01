Battisti aveva chiesto asilo politico in Bolivia

Battisti in Italia entro mercoledì In tasca aveva documenti falsi : Cesare Battisti è stato catturato in Bolivia. E il deputato federale e figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha voluto subito mandare un messaggio al ministro dell'Interno: "Matteo Salvini, il 'piccolo regalo' sta arrivando", ha scritto Eduardo Bolsonaro su Twitter Segui su affarItaliani.it

Battisti in Italia entro mercoledì In tasca aveva documenti falsi : Cesare Battisti è stato catturato in Bolivia. E il deputato federale e figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha voluto subito mandare un messaggio al ministro dell'Interno: "Matteo Salvini, il 'piccolo regalo' sta arrivando", ha scritto Eduardo Bolsonaro su Twitter Segui su affarItaliani.it

Cesare Battisti arrestato in Bolivia : aveva barba finta e non ha opposto resistenza. Possibile estradizione in Italia tra oggi e domani : L’ipotesi di chi lo cercava da più di un mese è che avesse trovato riparto in Bolivia. Ed è a Santa Cruz, secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, che Cesare Battisti è stato arrestato da una squadra dell’Interpol. Condannato in contumacia all’ergastolo in Italia, per quattro omicidi risalenti alla metà degli anni Settanta, l’ex membro del gruppo Proletari Armati per il Comunismo era da tempo nel mirino delle autorità ...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia - era ricercato dal 14 dicembre. Aveva barba finta e non ha opposto resistenza : L’ipotesi di chi lo cercava da più di un mese è che avesse trovato riparto in Bolivia. Ed è, secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, che Cesare Battisti è stato arrestato da una squadra dell’Interpol. Condannato in contumacia all’ergastolo in Italia, per quattro omicidi risalenti alla metà degli anni Settanta, l’ex membro del gruppo Proletari Armati per il Comunismo era da tempo nel mirino delle autorità italiane. E dal 14 ...