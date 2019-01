Atalanta | Zapata | ' Non si può segnare sempre Sulla Juve'

Cagliari-Atalanta - Gasperini : “Zapata è in grandissima fiducia” : CAGLIARI ATALANTA Gasperini – Al termine del match vinto a Cagliari contro i rossoblu di Maran e che ha sancito il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia, match che vedrà la Dea impegnata contro la Juventus di Max Allegri e Cristiano Ronaldo il 30 gennaio a Bergamo il tecnico dei neroazzurri Gian Piero […] L'articolo Cagliari-Atalanta, Gasperini: “Zapata è in grandissima fiducia” proviene da Serie A News Calcio ...

Coppa Italia - Cagliari-Atalanta 0-2 : Zapata-Pasalic. La Dea si regala la Juve : Un primo tempo divertente ma senza reti, una ripresa meno scoppiettante ma praticamente con una sola squadra in campo, l'Atalanta che esce alla distanza, colleziona pali e traverse e alla fine passa ...

L'Atalanta stende il Cagliari nel finale : 0-2 siglato Zapata-Pasalic : L'Atalanta di Gian Piero Gasperini vince per 2-0 e nel finale di partita contro il buon Cagliari di Rolando Maran. A decidere il match ci hanno pensato il colombiano Duvan Zapata e il subentrato Pasalic. Il match è stato equilibrato anche se i nerazzurri hanno avute le chance più ghiotte per colpire. Con questo successo la Dea si guadagna i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Juventus di Allegri.Atalanta subito aggressiva con ...

Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia : sfida Pavoletti-Zapata : CAGLIARI ATALANTA probabili formazioni – Lunedì 14 gennaio, inizio ore 17:30, alla Sardegna Arena avrà luogo Cagliari-Atalanta, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campo la squadra di Rolando Maran e la formazione di Gian Piero Gasperini, squadre che si contenderanno il passaggio del turno ai quarti di finale della seconda […] L'articolo Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia: sfida Pavoletti-Zapata ...

La ‘riserva’ Ilicic incanta - Duvan Zapata si riscopre goleador : così l’Atalanta tiene in vita il sogno Champions : E’ andata in scena la 19^ giornata del campionato di Serie A, turno che ha rilanciato prepotentemente l’Atalanta. Prestazione fantastica della squadra di Gasperini che ha dominato in lungo ed in largo su un campo difficilissimo e contro una squadra che gioca un grande calcio: il Sassuolo. Dopo la grande prestazione casalinga contro la Juventus, l’Atalanta si conferma anche in trasferta e rifila un 2-6 tennistico alla ...

Sassuolo-Atalanta 2-6 : tripletta di Ilicic e gol di Zapata - Gomez e Mancini : REGGIO EMILIA - Goleada al Mapei con un'Atalanta che... quando vede il verde accelera e passa. Finisce 6 a 2 un match bellissimo, giocato a viso aperto, molto divertente. Vince un'Atalanta che si ...

Serie A LIVE - i match delle 15 : Zapata - Atalanta in vantaggio! [VIDEO] : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Juve e Sampdoria, continua il sabato di Serie A con le sette gare delle 15. Scontro salvezza al Bentegodi tra Chievo e Frosinone. L’Empoli, desideroso di tornare al successo, ospita l’Inter di Spalletti, che ritrova Nainggolan ma deve rinunciare a Perisic – infortunatosi nella rifinitura. All’Olimpico, la Lazio ospita il Torino di Mazzarri; l’squadra capitolina, la ...

Atalanta-Juventus 2-2 - Zapata frena i bianconeri : Espulso Bentancur Partita ricca di momenti significativi a Bergamo. Intanto il risultato: Atalanta-Juventus 2-2, secondo pareggio stagionale per i bianconeri dopo quello interno con il Genoa. La squadra di Allegri perde due punti al termine di una partita difficilissima, aperta da un clamoroso autogol di Djimsiti: cross da lontano, doppio tocco che sorprende Berisha. Pochi minuti dopo, Bentancur centra la traversa, ma poi ecco che Duvan Zapata ...

Serie A - i voti di Atalanta-Juventus : Zapata da otto - Ronaldo entra e fa gol : Grandi emozioni nel match Atalanta-Juventus, match della diciottesima giornata di Serie A giocato nel pomeriggio di mercoledì 26 dicembre. Il risultato finale di 2-2 va sicuramente stretto ai padroni di casa ma conferma la forza dei bianconeri, che, pur con un uomo in meno per l'espulsione di Bentancur, sono riusciti ad agguantare il pareggio grazie a Cristiano Ronaldo, entrato in campo nella ripresa. Il portoghese, pur giocando poco, merita ...

Atalanta-Juventus 2-1 La Diretta Zapata fa il bis - entra Ronaldo : Si gioca allo stadio Atleti Azzurri d'Italia alle ore 15 una delle due sfide di cartello in programma in questa 18a giornata di Serie A, la partita tra Atalanta e Juventus. Gli orobici vengono dalla ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Zapata - l’Atalanta completa la rimonta! [FOTO e VIDEO] : 1/85 Foto Mauro Locatelli/LaPresse ...

