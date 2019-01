Tutto esaurito per il volley «in esilio» al Forum di Assago

Tutto esaurito per "After Miss Julie" : ... regia di Giampiero Solari di Massimiliano Francia Fin dall'apertura della stagione, a giudicare dalle prevendite al botteghino del Municipale, 'After Miss Julie' era tra gli spettacoli più attesi. E ...

MILANO - LICEI CLASSICI : ISCRIZIONI IN CRESCITA/ Si teme il 'Tutto esaurito' : studenti aumentati dal 3 all'8% : LICEI CLASSICI: ISCRIZIONI in CRESCITA a MILANO. Presidi temono nuovamente il 'tutto esaurito' e già da mesi sono corsi ai ripari.

Capodanno con l'Orchestra sinfonica Città di Grosseto : Tutto esaurito per il concerto agli Industri : Come organizzatore di eventi culturali, ha realizzato quasi 4mila manifestazioni in 6 Paesi del mondo.

Rimini : verso il Tutto esaurito nei 650 alberghi aperti per il "Capodanno più lungo del mondo" : ... nel teatro degli Atti , andranno in onda le sonorità latine di AMORE E CAPOEIRA , con lo staff del Grancaribe di Rimini al gran completo per una lunga serata con intrattenimento musicale, spettacoli ...

Tutto esaurito - questa sera - alle 19.00 - al Teatro Centrale di Carbonia - per l'attesissima tappa della sedicesima edizione di Gospel ... : Biglietti a 10 euro più prevendita , info e prenotazioni: Pasquali Sport, largo Cavallotti, 21, . Si resta al Nord anche venerdì 28, per un concerto a Sennori, all'Auditorium Antonio Pazzola , inizio ...

Atalanta-Juventus - cresce l’attesa : si va verso il Tutto esaurito : Atalanta e Juventus si sfidano in occasione del "Boxing Day": previsto il pubblico delle grandi occasioni L'articolo Atalanta-Juventus, cresce l’attesa: si va verso il tutto esaurito è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Natale : Confagricoltura - in Veneto agriturismi verso il Tutto esaurito (2) : (AdnKronos) - I dati di Agriturist Veneto segnalano il pienone anche a San Silvestro, con permanenze di due o tre giorni a cavallo del nuovo anno. Sono soprattutto gli italiani a scegliere gli agriturismi, anche se gli stranieri non mancano: tedeschi, americani, russi, francesi e svizzeri. I turisti

Natale : Confagricoltura - in Veneto agriturismi verso il Tutto esaurito : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - Natale con i tuoi, ma in agriturismo. I dati di Agriturist Veneto segnalano quest’anno il pienone per il tradizionale pranzo del 25 dicembre e anche per il cenone di San Silvestro. Un tutto esaurito che non si registrava da tempo e che segnala una tendenza a riscoprire

Tutto esaurito per la Christmas Art : ... con grandi e piccoli, famiglie e giovani, iniziato dalle 10 e proseguito per Tutto il giorno con il Tutto esaurito raggiunto nel pomeriggio in concomitanza con gli spettacoli e le iniziative. Tanti ...

Tutto esaurito al 'Christmas art' del polo fieristico di Morbegno : ... con grandi e piccoli, famiglie e giovani, iniziato dalle 10 e proseguito per Tutto il giorno con il Tutto esaurito raggiunto nel pomeriggio in concomitanza con gli spettacoli e le iniziative. Tanti ...

Juventus-Inter - pagelle e highlights : Allianz Stadium Tutto esaurito : Juventus-Inter pagelle – tutto pronto per il derby d’Italia che vedrà contrapporsi la Juventus di Allegri contro l’Inter di Spalletti. JUVENTUS – Da una parte c’è Allegri a caccia di altri record: la Juventus è infatti ancora imbattuta e su 14 giornate di campionato, 13 ne ha vinte e solo una (contro il Genoa, ndr) l’ha […] L'articolo Juventus-Inter, pagelle e highlights: Allianz Stadium tutto esaurito proviene da ...

The Night of Kick and Punch 9 : si va verso il Tutto esaurito! : I biglietti dell’evento The Night of Kick and Punch 9 vanno a ruba! L’organizzatore Angelo Valente auspica il tutto esaurito per lo show E’ caccia al biglietto per la nona edizione di The Night of Kick and Punch, che avrà luogo sabato 15 dicembre al centro sportivo Vismara di Milano, organizzata da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style e presentata da Elisabetta Canalis. “La prevendita sta andando benissimo – spiega Angelo ...

Kick boxing e Mma - Tutto esaurito per lo show di arti marziali : Genova. E' stata una serata di sport e solidarietà il debutto a Genova di Bellator, il circuito di sport da combattimento più spettacolare al mondo. All'RDS Stadium 16 incontri tra ring e gabbia con le più grandi stelle mondiali di Kickboxing e MMA, oltre 160 i paesi collegati da tutto il pianeta ...

Italia-All Blacks : stadio Olimpico Tutto esaurito per il rugby : Roma – Il primo tutto esaurito della stagione allo stadio Olimpico di Roma arriva grazie… al rugby. A 24 ore da Lazio-Milan di campionato e a 3 giorni da Roma-Real Madrid di Champions, per un soffio e’ proprio la sfida tra Italia e i mitici All Blacks che arriva il primo tutto esaurito, o quasi, della stagione. Il traguardo dei 60mila biglietti venduti e’ ormai ad un passo, risultato neanche sfiorato dal primo match clou ...