Tav | Giorgetti | senza accordo referendum | Lega è per fare opera

Rime di Taverna per Giorgetti : "L'italia è una e a noi del movimento piace tutta" : "Difficilmente faccio commenti sulle esternazioni di questo o quel componente del gruppo lega, ma 'l'uscità di Giorgetti merita una piccola riflessione. L'italia è una ed a noi del movimento piace tutta, in particolare la nostra attenzione si è sempre concentrata sugli "italiani" che stanno soffrendo di più e, notiziona per Giorgetti, sono in ogni regione, ed il rispetto e l'attenzione che meritano deve essere ...

Sì alla Tav - Salvini e Giorgetti invitano "per un caffè" il fronte delle imprese : appuntamento domenica al Viminale : L'invito del vicepremier e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, entrambi della Lega, alle 12 associazioni produttive che lunedì, con tremila delegati che rappresentavano "il 65% del Pil italiano", hanno manifestato a Torino a favore dell'opera

Coni - prove di pace tra Malagò e Giorgetti Sul Tavolo l'azionariato popolare nel calcio : Roma Parlare di intesa è ancora prematuro, ma si è fatto almeno un passettino avanti. Le frizioni dell'ultima settimana, con le dichiarazioni al veleno del presidente Giovanni Malagò, avevano portato quasi allo strappo definitivo con il Governo sulla riforma del Coni che toglierebbe la cassa dello sport al Comitato olimpico di casa nostra. L'incontro di ieri a Palazzo H tra Malagò, i sottosegretari con delega allo sport Giancarlo Giorgetti e ...

Silurato il presidente Asi - Roberto Battiston : 'Davvero non mi aspetTavo di andar via' - dietro lo strappo il consigliere di Giorgetti : Con i suoi collaboratori, a quel mondo di ricercatori, di scienziati, di tecnici che è il suo mondo , qui la politica non c'entra o almeno non dovrebbe entrarci, dicono alcuni di loro ovviamente ...