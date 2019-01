Spostamento Polo Nord magnetico | ' Qualcosa di strano sta avvenendo in cima al mondo'

Blastingnews

(Di domenica 13 gennaio 2019) Il magnetismo terrestre è di vitale importanza per coloro che abitano il pianeta Terra e adesso sta cambiando rapidamente. Infatti il(dove punta l'ago della bussola per intenderci), sta migrando dal Canada alla Siberia. L'inversione dei poli è un fenomeno naturale noto da tempo agli scienziati, ma ad allarmare i ricercatori è la velocità con cui questo stia. Alexandra Witze nel suo articolo pubblicato su Nature, scrive 'Something strange is going on at the top of the world', ovvero 'distainal', vediamo perché.Campoterrestre: che cos'è? Il campoterrestre, che ci protegge dai raggi cosmici e come riporta Focus dalle radiazioni letali che provengono dal Sole, è generato dai moti del ferro che avvengono all'interno del nucleo della Terra, per la precisione la parte più esterna. Il ferro, per via ...