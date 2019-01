' Pronto soccorso | Ausl Romagna continua a nascondere la polvere sotto il tappeto'

Napoli - 'Così mi hanno picchiato al Pronto soccorso'. Il dramma nascosto della violenza su medici e infermieri : ... Liberi e Uguali, , Paolo Russo , Forza Italia, , componente commissione Bilancio, Manuel Tuzi , M5S, , componente commissione Cultura, Scienza e Università, Paolo Siani , Pd, , pediatra e componente ...

Pronto soccorso di Isernia - Pastore : 'Stiamo vivendo una situazione drammatica' : Leggo che situazioni analoghe si stanno avendo presso altri nosocomi campani Forse si impone la necessità politica di una reale riorganizzazione e rifinanziamento del sistema sanitario. Continuare a ...

Vacanze di superlavoro per il Pronto soccorso aostano : Nel corso delle festività natalizie, di fine anno e dell'Epifania, gli accessi al Pronto soccorso dell'Ospedale di Aosta sono molto cresciuti. Sono stati 2.073 nel periodo tra il 24 dicembre 2018 e il ...

Caos 118 - lite furibonda tra Dibello e Liberio : i due coordinatori finiscono al Pronto Soccorso : Il coordinatore del 118 di Bari, Antonio Dibello, e il responsabile degli infermieri e degli autisti-soccorritori dello stesso servizio di emergenza-urgenza, Domenico Liberio, sono finiti al vicino ...

Santobono e Cardarelli al collasso : «Non venite al Pronto soccorso» : «In questi giorni i pronto soccorso del Santobono e del Cardarelli sono presi d'assalto da centinaia di pazienti con influenza e, in alcuni casi, complicanze respiratorie o cardiopolmonari....

Attende 5 ore in Pronto soccorso per la moglie - avvocato filma tutto e viene arrestato : L'episodio denunciato dallo stesso legale siciliano, poi denunciato dalla polizia per molestie a persone e interferenze illecite nella vita privata. L'avvocato ha annunciato un esposto ma dall'ospedale palermitano ribattono annunciando una querela per violazione della normativa sulla privacy e diffamazione.Continua a leggere

Pronto soccorso siciliani - istruzioni per il corretto utilizzo : Servono nuove assunzioni ed una corretta campagna informativa per rendere più funzionali i Pronto Soccorso degli ospedali siciliani

Quarantenne finisce al Pronto soccorso durante una partita di calcio a sette : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Nella tarda serata di ieri, un Quarantenne che stava disputando una partita di calcio a sette con gli amici, ha subìto un infortunio al gomito. L'uomo forse a causa di un ...

Napoli : Pronto soccorso Cardarelli sotto pressione - ma improprio il 60% degli accessi : Nuova giornata difficile al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, sotto pressione per l’enorme afflusso degli ultimi giorni, anche in concomitanza con la crescita dei casi di influenza. Un affollamento non sempre giustificato visto che oltre il 60% degli accessi è da considerarsi improprio”, si legge in una nota della direzione generale dell’ospedale napoletano. Il numero di barelle nelle unità operative ...

Ha l’occhio secco - le prescrivono un farmaco per l’impotenza : finisce al Pronto soccorso : Alla paziente, originaria di Glasgow, sono state fornite anche istruzioni su come usarlo sui suoi occhi. "Gli errori di prescrizione sono comuni, ma un caso del genere è davvero insolito" ha commentato un'esperta.Continua a leggere

Curato al Pronto soccorso - va a casa e muore : aperta inchiesta nel Napoletano : Ha la febbre alta, accusa un malore, va in ospedale, poi torna a casa e muore. Aveva appena 28 anni Pietro Orofino, residente a due passi dal porto di Torre Annunziata, sposato e padre di tre bambini, ...

Torna l'incubo aviaria in Italia - chiuso il Pronto soccorso di Castel Volturno/ Virus viene dal Sud America? : Torna in Italia l'incubo aviaria con il pronto soccorso di Castel Volturno chiuso. Un uomo si è presentato alla Clinica Pineta Grande con i sintomi

Fuga di medici - nel 2025 emergenza in Pronto soccorso e pediatria : Un'iniziativa "condivisibile, in quanto permetterebbe di anticipare l'entrata nel mondo del lavoro rendendo più rapido il già macchinoso sistema concorsuale previsto per garantire il turnover nei ...

Carpi - 21enne dimesso dal Pronto soccorso muore in casa poche ore dopo : dimesso dal pronto soccorso dell'Ospedale “Ramazzini” di Carpi (Modena), dove si era recato in seguito a un malore intorno alle 4 di ieri, un giovane di ventuno anni è stato trovato morto nella mattinata di sabato all'interno della sua abitazione nella città emiliana. Il sindaco: “Ricostruire cosa è accaduto”.Continua a leggere