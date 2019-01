Pres Entella | ' Se battiamo la Roma vado in pellegrinaggio! Su Zaniolo'

Entella - Pres. Gozzi : 'Se vinciamo a Roma vado in pellegrinaggio' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Antonio Gozzi , presidente della Virtus Entell a, parla ai microfoni di RMC Sport alla vigilia del match di domani con la Roma valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia . Queste le sue parole: Sulla gara con la Roma 'Quando si entra in campo, chiunque sia l'...

Calciomercato Entella - ufficiale : Preso Matteo Mancosu : CHIAVARI - Un Mancosu per Boscaglia : l'attaccante lascia il Montreal Impact e firma con l' Entella , per provare a riconquistare la B con la formazione ligure. Ecco il comunicato dei biancocelesti: "...

Coppa Italia : imPresa Virtus Entella - il Toro avanza facile : impresa della Virtus Entella che elimina il Genoa ai rigori , 10-9, e si guadagna gli ottavi di Coppa Italia, da giocare all'Olimpico contro la Roma a gennaio. Doppiette di Simone Icardi , 20' e 83', ...

Lega Pro - il Presidente Ghirelli si complimenta con l’Entella : “Cuore, determinazione e tenacia è quanto ha messo in campo l’Entella nel derby con il Genoa in Coppa Italia ed è quello che si mette in campo nel campionato Serie C“. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, si è complimentato con l’Entella, capace di realizzare una grande impresa: il club di Serie C, infatti, ha eliminato ai sedicesimi di Coppa Italia i più quotati cugini del Genoa. “Complimenti al ...