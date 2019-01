Pixar compie 30 anni A Roma una mostra ripercorre la storia dei suoi film d’animazione

ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 gennaio 2019) di Massimo Arcangeli e Sandro MarianiAlzi la mano chi non si è commosso davanti alle avventure di Carl Fredricksen, il vecchietto poco socievole di Up (2009), e del piccolo scout coprotagonista (Russell) nel loro viaggio verso le venezuelane Cascate Paradiso. O chi non si è interrogato, senza però riuscire a ottenere una soddisfacente risposta, sul perenne disordine giocattolesco che anima le scatenate vicende della saga di Toy Story (1995, 1999, 2010), o non si è mai chiesto se Inside Out (2015) è un prodotto per bambini o meno.Si potrebbe andare avanti ancora a lungo leggendo l’elenco dei personaggi dellache hanno accompagnato la nostra infanzia, o ci hanno fatto tornare bambini, nell’ultimo quarto di secolo. Dallo sceriffo Woody di Toy Story, doppiato da Fabrizio Frizzi (la voce originale era quella di Tom Hanks), al pesciolino disabile di Finding Nemo (2003; Alla ...