Dal Tav alla cannabis | maggioranza divisa Di Maio minimizza | ' Nessuna crepa nel governo'

BARBARA D'URSO/ Travolta in ospeDale da un carrello : "Stavo seguendo i parti per la Dottoressa Giò" - Verissimo - : BARBARA D'URSO torna a vestire i panni della Dottoressa Giò nella terza stagione della fiction in onda da domenica 13 gennaio, su Canale 5.

Lazio - cori razzisti e antisemiti Dalla curva. Il portavoce del club : 'Condanniamo - ma attenzione a psicosi mediatica' : cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord laziale durante la sfida di Coppa Italia contro il Novara. Alla mezzora di gioco dal settore più caldo della tifoseria biancoceleste si sono ...

Torino - la Lega in piazza con i pro Tav - Di Maio : 'Non mi scanDalizzo' - Grillo rinnova il suo no : ''Opera inutile' : La parole di Salvini - Il ministro dell'Interno ricorda di aver "sempre con coerenza sostenuto questa tesi". La revisione del progetto, quindi, non significa cancellazione per il leader leghista. Per ...

Torino. La Lega in piazza con i ‘Sì Tav’. Di Maio : “Non mi scanDalizzo” : In piazza Castello i governatori di Piemonte e Liguria, il Pd Maurizio Martina, Forza Italia, un centinaio di sindaci e alcuni esponenti della Lega. Grillo rinnova il suo no: "'Opera inutile". Gli organizzatori: "Siamo più di 30mila".Continua a leggere

Tav - Lega in piazza per il sì. Molinari : “La politica prevalga sull’analisi dei tecnici - con nuove moDalità di esecuzione” : Lega in piazza per manifestare a favore del completamento della linea Torino-Lione. “Fin dall’inizio sapevamo che avevamo posizioni differenti con il M5s su questo tema, ma credo che il M5s che fa della democrazia diretta una bandiera non potrà non essere d’accordo sul referendum” dichiara Riccardo Molinari. Nell’intervista al Fatto.it dalla piazza, il capogruppo della Lega alla Camera apre (anzi conferma) un’altra ipotesi, che ...

Torino - la Lega in piazza con i pro Tav - Di Maio : 'Non mi scanDalizzo' - Di Battista : 'Non va fatta e non si farà' : La parole di Salvini - Il ministro dell'Interno ricorda di aver "sempre con coerenza sostenuto questa tesi". La revisione del progetto, quindi, non significa cancellazione per il leader leghista. Per ...

Lega scende in piazza con i pro Tav Di Maio : "Non mi scanDalizzo - ma..." : La Lega in piazza per la Tav? "Per me non è una crepa. E' semplicemente il fatto che queste sono due forze politiche che hanno convinzioni diverse. Infatti per questo come M5S abbiamo chiesto un contratto di governo". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio parlando Segui su affaritaliani.it

Torino - la Lega in piazza con i pro Tav - Di Maio : 'Non mi scanDalizzo' : Torino dice ancora di sì allla Tav e lo fa scendendo in piazza Castello. 30mila persone hanno risposto all'appello: tra loro anche uomini e politici della Lega. Se l'Appendino non gradisce , "Fanno ...

Australian Open 2019 - il tabellone di Roger Federer. Insidia Tsitsipas negli ottavi di finale - possibile semifinale contro NaDal : Il primo Slam della stagione è ormai alle porte e dal 14 al 27 gennaio 2019 i più forti giocatori del panorama tennistico internazionale si confronteranno in quel di Melbourne (Australia) per portarsi a casa il successo. Roger Federer si presenta ai nastri di partenza da vincitore dell'edizione 2018. Lo svizzero ha messo la propria firma in sei occasioni, un record che condivide insieme al rivale serbo Novak Djokovic (numero uno del mondo) e ...

Tav - Toninelli : i risultati a fine mese. Poi avverte la Lega : vincolati Dal contratto : si sbilancia sul contenuto del dossier consegnato al governo: per noi l'opera non va fatta, ma la decisione è politica. E spiega: in passato i numeri erano meno negativi e buttavano via meno soldi ...

La mamma di Paola Taverna sfrattata Dal tribunale. La senatrice 5 stelle : “Che schifo!” : Il tribunale di Roma sfratta la madre di Paola Taverna La sesta sezione del Tribunale Civile di Roma ha respinto il ricorso di Graziella Bartolucci – l’anziana madre della vice presidente del Senato Paola Taverna, del Movimento 5 stelle – contro l’Ater di Roma ed il Campidoglio che avevano dichiarato decaduto il suo diritto a risiedere nella casa popolare che le era stata assegnata nel 1994 in zona Quarticciolo. La ...