Ci sono due candidati alle primarie Democratiche americane

Parigi - esplosione per una fuga di gas nella zona dell'Opera : quattro morti - due sono pompieri. Grave un'italiana : Una fortissima esplosione , provocata da una fuga di gas avvenuta in una boulangerie di Parigi , ha scosso l'intero quartiere dell'Opera , provocando un incendio in un intero palazzo. I morti sono ...

Sondaggi - dicembre difficile per gli alleati di governo : Lega cala di 1 - 7 - M5s dello 0 - 7. Ma sono ancora i primi due partiti : L’ultimo mese ha logorato non poco la maggioranza di governo. Nelle settimane contraddistinte soprattutto dalle incertezze e dal caos per approvare la manovra, sia la Lega che il M5s lasciano sul campo fette significative di consenso. Lo dice un Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita (La7) che comunque conferma il primato assoluto per il Carroccio e il secondo posto per i Cinquestelle, anche se con una forbice di ben 9 punti. Il ...