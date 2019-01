tomshw

: Chef: A Restaurant Tycoon Game Provato, passione italiana per la cucina #pcexpander #cybernews - pcexpander : Chef: A Restaurant Tycoon Game Provato, passione italiana per la cucina #pcexpander #cybernews - cyberludus_com : Il nostro Azelio ci parla di Chef: A Restaurant Tycoon Game, un gestionale fedele e ottimamente organizzato, in gra… - paologriffa : Sfogliatella vegetale ;) in quale menu declinazioni rientrerà? #PetitRoyal Petit Royal Restaurant Courmayeur… -

(Di domenica 13 gennaio 2019): Aè un gestionale in accesso anticipato dedicato al mondo della ristorazione in sviluppo presso Inner Void Interactive, lo studio indipendente con sede a Roma che si era cimentato in precedenza con il gioco di ruolo ICY. Il nuovo percorso creativo del ...