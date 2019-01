Battisti,Conte:aereo in Bolivia alle 17

: #UltimOra Cattura Cesare #Battisti, premier #Conte: finalmente giustizia per le famiglie #canale50… - SkyTG24 : #UltimOra Cattura Cesare #Battisti, premier #Conte: finalmente giustizia per le famiglie #canale50… - Agenzia_Ansa : #CesareBattisti, aereo italiano già in volo per la Bolivia. Conte: 'Finalmente giustizia per le famiglie'. Moavero… - repubblica : Cesare Battisti, il figlio di Bolsonaro a Salvini: 'Regalo in arrivo'. Il leghista: 'In galera a vita'. Conte: 'Fin… -

"Le famiglie Santoro, Torregiani,Sabbadin, Campagna potranno finalmente ottenere giustizia.La cattura e l'espulsione di Cesaresono un risultato atteso da oltre quarant'anni". Così il premiersu Facebook, dopo la cattura diin. "Un nostroè in viaggio per ladove atterrerà verso le ore 17 (ora italiana) con l'obiettivo di prendere in consegna",scrive"Ad attenderlo qui da noi ci saranno le nostre carceri affinché possa espiare le condanne all'ergastolo", aggiunge.(Di domenica 13 gennaio 2019)