Altri 50 terroristi ' rossi' latitanti all' estero | ecco chi sono

ilgazzettino

: Mentre il Ministro fa la guerra alle ong, un'inchiesta rivela che altri soggetti arrivano in Italia in tutta libert… - Linkiesta : Mentre il Ministro fa la guerra alle ong, un'inchiesta rivela che altri soggetti arrivano in Italia in tutta libert… - matteosalvinimi : Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un… - zaiapresidente : #Salvini: 'Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) ... a patto che i destinatari non fossero ricercati per atti diretti contro lo Stato francese e avessero rinunciato a ogni forma di violenza politica. La Francia in questi anni ha quindi dato ospitalità ...