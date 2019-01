Un nuovo amore per Silvia Provvedi | lui è un imprenditore calabrese FOTO

Giulia De Lellis si fa un nuovo tatuaggio : “Gli occhi dell’amore” FOTO : Giulia De Lellis, nuovo tatuaggio: la dedica e la FOTO Giulia De Lellis ha sorpreso tutti i suoi fan, annunciando che sarebbe andata a farsi un tatuaggio per una persona veramente importante. Tutte le sue followers hanno immaginato che fosse per il suo nuovo fidanzato Irama, con cui ha passato pure la notte, ma la verità era del tutto un’altra. Infatti, Giulia De Lellis ha caricato la FOTO del suo tatuaggio sul suo profilo Instagram, ...

SALERNO Al teatro nuovo la rassegna di Artesudio apre con PANE " Storia d'amore in tempo di guerra : Luisa Guarro Luisa Guarro , autrice e regista teatrale, ha scritto e diretto 14 spettacoli e uno spot. Tra i più noti: "MI CHIAMO OMAR, Storia di un esule palestinese", "SETTE MINUTI, Storia di un ...

Silvia Provvedi dimentica Fabrizio Corona con un nuovo amore : ‘È il meglio che potessi avere’ : Un nuovo amore per Silvia Provvedi: dimenticato e lasciato alle spalle Fabrizio Corona (che ha trascorso Capodanno con Andrea Iannone, per un’apparente riunione segreta degli ex di Belén), ora nel cuore della cantante e showgirl modenese è arrivato l’imprenditore della ristorazione Giorgio De Stefano, di origini calabresi che lei definisce apertamente come “Il meglio che potessi avere” e che su Instagram si fa chiamare ...

Belen Rodriguez : fisico mozzafiato in spiaggia e voci di un nuovo amore con Lavezzi : Mentre in Italia combattiamo con il freddo e le intemperie, Belen Rodriguez si sta godendo il caldo sole della sua terra d'origine: a documentare le infinite vacanze della showgirl tra l'Argentina e l'Uruguay, sono stati alcuni siti di gossip che hanno pubblicato le prime foto della 34enne in spiaggia. Tra una tintarella e l'altra, però, si vocifera che la conduttrice stia trascorrendo molto tempo con un noto calciatore: Ezequiel Lavezzi, ...

Giovanni Terzi - il nuovo amore di Simona Ventura : «Se son rose... stanno già fiorendo» : «Se son rose, fioriranno? In realtà, stanno già fiorendo». Giovanni Terzi descrive così la relazione, appena ufficializzata, con Simona Ventura. Il giornalista e la...

Simona Ventura e il suo nuovo amore Giovanni Terzi fotografati da Chi : Dopo la svolta professionale di Simona Ventura, che lascerà Mediaset per tornare alla Rai, arrivano per la celebre conduttrice novità importanti anche sul fronte sentimentale, confermate dallo scoop della rivista Chi. Il nuovo amore di Simona Ventura confermato anche da Stefano Bettarini Da domani mercoledì 9 gennaio, sarà possibile trovare in edicola il nuovo numero del settimanale Chi, nel quale sono contenute delle sorprendenti foto ...

Simona Ventura - nuovo amore dopo Gerò Carraro : è il giornalista Giovanni Terzi : “Siamo amici da tanto tempo, ma ci frequentiamo da poco”. Così Simona Ventura, raggiunta da Chi nel numero in edicola mercoledì 9 gennaio, cerca di gettare acqua sul fuoco circa la sua nuova presunta love story. Poco tempo dopo la fine della relazione con Gerò Carraro (annunciata e celebrata con tanto di video ricordo sui social), infatti, Simona Ventura ha trovato un nuovo amore. Lui è il giornalista Giovanni Terzi, ha 54 anni, ed è ...

Simona Ventura - ecco la prima foto con il suo nuovo amore : Gerò Carraro addio. ecco l'uomo che farebbe battere il cuore di Simona Ventura. Lo rivela il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 9 gennaio, pubblicando le prime...

Belen Rodriguez ha un nuovo amore? : Il settimanale Chi lancia un nuovo pettegolezzo su Belen Rodroguez , il primo del 2019, che arriva direttamente dal Sudamerica. In vacanza con alcuni amici d'infanzia in Uruguay, dopo la rottura con ...

Belen - nuovo amore in vista con Ezequiel Lavezzi. E lei potrebbe lasciare Mediaset : Belen Rodriguez, in vacanza con gli amici d’infanzia in Uruguay, ha incontrato un vecchio amico argentino, il bomber Ezequiel Lavezzi. Secondo indiscrezioni del magazine Chi, i due gruppi di argentini, quello di Lavezzi e quello di Belen, sono diventati inseparabili in queste ultime due settimane. La showgirl e il calciatore si erano già incontrati quando lui militava nel Napoli. Ma allora erano entrambi impegnati. Ora invece che sono ...

Un’altra volta da rischiare di Ermal Meta e J-Ax - testo e significato : un nuovo amore tutto da scoprire : testo e significato di Un’altra volta da rischiare, il nuovo singolo di Ermal Meta in radio dal 4 gennaio 2019. Il brano inedito è cantato in duetto con il rapper italiano J-Ax e sarà contenuto in un cofanetto speciale che Meta pubblicherà il prossimo 25 gennaio. Ermal Meta torna in rotazione radiofonica con un nuovo singolo in featuring con J-Ax “Un’altra volta da rischiare” è il titolo del nuovissimo singolo di Ermal ...

L’amore - il sole e le altre stelle - nuovo film Rai con Vanessa Incontrada : la trama : L’amore, il sole e le altre stelle: di cosa parla il nuovo film Rai con Vanessa Incontrada Dopo il successo di Non dirlo al mio capo 2 e I nostri figli, Vanessa Incontrada torna su Rai Uno con un nuovo film per la tv. La pellicola si intitola L’amore, il sole e le altre stelle […] L'articolo L’amore, il sole e le altre stelle, nuovo film Rai con Vanessa Incontrada: la trama proviene da Gossip e Tv.

Jim Carrey presenta il nuovo amore ai Golden Globe 2019 : Golden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyGolden Globe 2019, il nuovo amore di Jim CarreyJim Carrey, 56 anni, ...

Il figlio di Boateng insieme ad un uomo sui social : i fan ipotizzano un nuovo amore per Melissa Satta - ma la sarda esplode! [FOTO] : Melissa Satta posta una foto di un ragazzo insieme al figlio Maddox, gli utenti ipotizzano che sia il suo nuovo amore: la sarda esplode contro i follower! Le voci di gossip sulla fine del matrimonio tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non accennano a placarsi. La distanza tra il calciatore del Sassuolo e l’ex Velina, anche durante le feste natalizie, è parsa incolmabile e dunque i follower della sarda pensano già al suo prossimo ...