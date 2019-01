Toninelli alle Autorità portuali | Non dite mai più ' porti aperti'

Toninelli a Corriere Tv : «No alle trivelle - sì al tunnel del Brennero. Ribalteremo Anas» : Il ministro dei Trasporti in replica a Milena Gabinelli, su Dataroom: «La Tav è solo congelata e il tunnel del Brennero va avanti». Nei prossimi giorni «arriverà l’analisi costi-benefici». «Mai bloccato un cantiere, nessun danno alle imprese»

Toninelli : 'Mai bloccato opere - unica congelata la Tav'. No alle trivelle : ANSA, - ROMA, 8 GEN - "Il sottoscritto, il M5s e il Governo tutto non ha mai bloccato alcuna opera. Un esempio è il Terzo Valico dei Giovi, un'opera che parte da Genova e che non è mai stata bloccata: ...

Freccero risponde alle accuse di epurazione : "Luca e Paolo faranno Toninelli a Quelli che il calcio" : Tiene ancora banco il caso Freccero esploso dopo l'incontro stampa avvenuto giovedì 3 gennaio. La chiusura di Quelli che...dopo il Tg condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu lascia i suoi strasichi a partire dal commento dei due conduttori, sorpresi dalla mossa del neo direttore di Rai 2 pronto ad allungare il Tg2 con un supplemento informativo in onda sino al programma di prime time.La decisione ha suscitato diverse critiche in ...

Toninelli contro Autostrade : "Ancora falle nella rete". E propone la barriera anti-cinghiali : "Sono arrivato qui oggi a esprimere cordoglio e vicinanza alle vittime da parte del Governo, dello Stato, ma appena arrivato mi sono anche reso conto di una seconda falla nella rete autostradale": il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, così ha detto arrivando nella zona dell'A1 dove il passaggio di alcuni cinghiali ha causato un incidente in cui è morto un ventottenne e dieci persone sono rimaste ferite. "Ho già ...

Si concentra in Valle d'Aosta l'aumento dei pedaggi autostradali - nonostante i proclami di Toninelli : incrementati del 5 - 66 per cento quelli ... : Si concentra in Valle d'Aosta l'aumento dei pedaggi autostradali, nonostante i proclami di Toninelli: incrementati del 5,66 per cento quelli della 'Rav' Economia Trasporti Martedì 1 Gennaio '19, h.15.30 Angelo Musumarra E' rimasto inascoltato l'appello del presidente della Regione Antonio Fosson verso il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ...

Toti : “Toninelli alle Infrastrutture come Dracula all’Avis”. Ministro : ‘Lui come orso Yoghi quando vede cesto di soldi pubblici’ : “È come Dracula all’Avis”. “E lui l’orso Yoghi che vede soldi pubblici nel cestino”. L’ultimo puntata delle liti tra il governatore della Liguria, Giovanni Toti, e il Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, assume contorni che variano dall’horror al cartone animato. La questione di fondo resta però sempre la stessa: Infrastrutture e grandi opere sì o no. E l’esponente di Forza Italia ...

Il ministro Toninelli rassicura la Calabria : attenzione alle infrastrutture strategiche : Toninelli infine ha aperto la discussione anche sul porto di Gioia Tauro definendolo come uno scalo importante per l'economia regionale e che secondo il ministro finora è stato " gestito male ". ...

Dalle gaffe di Toninelli ai malumori di Savona : il governo e le tentazioni di rimpasto : Non c’è giorno, a quasi sei mesi dalla nascita del governo gialloverde, che nei corridoi dei palazzi romani non si sussurri la parola “rimpasto”, a partire dal destino di Savona e Toninelli. Voci che aumentano quando la navigazione si fa più tempestosa ...

Dalle gaffe di Toninelli ai malumori di Savona : il governo e le tentazioni di rimpasto : ... ad esempio, l'estensore del 'piano B' sull'uscita dall'euro che tanto aveva suscitato allarme prima del suo ingresso nel governo e che gli era costato il dirottamento dalla poltrona dell'Economia a ...