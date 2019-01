Strage bus Avellino | ira dei familiari per assoluzione ad di Autostrade Castellucci

Strage bus ad Avellino - Anm : "Sconcertanti dichiarazioni da esponenti governo" : "Le pronunce possono certo essere criticate ma la funzione giurisdizionale non può essere delegittimata"

Strage del bus di Avellino : assolto Castellucci l’ad di Autostrade : Castellucci casca in piedi. È arrivata ieri la sentenza per la Strage del viadotto Aqualonga di Monteforte Irpino (Avellino) che il 28 luglio 2013 provocò 40 morti. assolto l’ad di Autostrade, per il quale i pm avevano chiesto una condanna a dieci anni. Dei quindici indagati ne sono stati condannati solo otto, scatenando la rabbia dei parenti delle vittime. Quel maledetto giorno di luglio la comitiva di pellegrini tornava da Pietrelcina a ...

Strage del bus - otto condanne : assolto ad autostrade Castellucci. L'ira dei parenti : «Venduti!» : ... sulla strada di casa, lungo la discesa dell'A16 Napoli-Canosa, nel territorio di Monteforte Irpino il bus guidato da Ciro Lametta, fratello del proprietario dell'agenzia Mondo Travel che aveva ...

Bus Avellino e Ponte Morandi - Di Maio : «Ci riprenderemo Autostrade» Strage viadotto - assolto Castellucci : Lo scrive il vicepremier su Facebook, in un post dedicato alle vittime del bus finito nella scarpata ad Avellino e del Ponte Morandi crollato a Genova. E proprio per il Ponte arriva l’annuncio di Toninelli: «Pagherà Autostrade». La richiesta è di 400 milioni di euro

Strage del bus - Di Maio dopo la sentenza : ‘Toglieremo autostrade a Benetton. Feccia politica ha garantito profitti e impunità’ : “Le autostrade ce le riprendiamo”. La sentenza per la Strage del bus precipitato dal viadotto Acqualonga il 28 luglio 2013, facendo 40 morti, spinge Luigi Di Maio a tornare alla carica con la necessità di revocare la concessione ad autostrade per l’Italia. “Il grido di dolore delle famiglie delle vittime di Avellino dopo l’assoluzione” di Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Aspi, “lo capisco ...

Strage bus Avellino - assolto l'ad di Autostrade Castellucci. Furia Di Maio : "Vergogna, questa non è giustizia", hanno gridato i familiari delle vittime dopo la lettura della sentenza. Condannato il proprietario del bus e alcuni dirigenti Aspi. Il vicepremier: "Feccia politica ...

Strage bus Avellino - Luigi Di Maio : "Assoluzione di Castellucci incomprensibile. Ci riprenderemo Autostrade" : "La rabbia dei familiari dopo l'assoluzione di Giovanni Castellucci mi fa incazzare". Non usa mezzi termini Luigi Di Maio per commentare l'esito del processo di primo grado per la Strage del bus di Avellino. L'ad di Autostrade era uno dei 15 indagati. Il vicepremier pentastellato rincara la dose: "Per essere chiari: io ce l'ho con la feccia politica che in questi anni ha firmato ad autostrade contratti capestro che li solleva da ogni ...