Sì Tav in piazza a Torino | al flashmob anche Lega e Forza Italia

Tav - la Lega in piazza con i favorevoli all’opera. Da Chiamparino ai sindaci Pd e Fi. Organizzatori : “Siamo più di 30mila” : Ci sono le madamine, che organizzarono anche la prima manifestazione il 10 novembre. E anche i governatori di Piemonte e Liguria, Sergio Chiamparino e Giovanni Toti. Nonché l’ex segretario e candidato alle primarie del Pd, Maurizio Martina, e diversi esponenti di Forza Italia. Ci sono, soprattutto, un centinaio di amministratori locali, compresi quelli della Lega, che ‘schiera’ anche il capogruppo alla Camera Maurizio Molinari. ...

Pro Tav oggi in piazza a Torino : c'è anche la Lega |Appendino : fanno sorridere | Salvini : "Favorevole" : Ci sarà anche la Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav. "fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

Tav - la Lega in piazza sfida il M5S : “Non possiamo bloccare il Paese” : Matteo Salvini guarda alla Tav e vuole«un’Italia che dica sì». Il pensiero del vice-premier, nel quartier generale leghista, viene esteso anche «alle trivelle lontane dalle coste, alla Tap, alle autostrade». La lista è lunga, perché «la Lega pensa che l’Italia non si possa fermare». E dunque non si può fermare neanche la Torino-Lione, «se permetter...

A Torino in piazza per il Sì alla Tav Conte : la Lega? Nessun problema : Tradotto: lo stop ai lavori non è un'opzione possibile per la Lega tanto più in un momento in cui si moltiplicano i segnali di rallentamento dell'economia. Ma qualche aggiustamento è possibile, ...

Tav - disaccordo crescente nella maggioranza - Lega domani in piazza coi sì. M5S - contano i costi/benefici : Il ministro Toninelli annuncia per fine mese la valutazione conclusiva su costi e benefici dell'opera. Dal Carroccio si conferma che o l'eventuale no sarà ben motivato o si va al referendum -

Unica strategia sulla Tav : prendere tempo. Lega in piazza per il Sì - ma tieni i toni bassi : Tempo, tempo e ancora tempo. L'analisi costi-benefici sulla Tav è "arrivata solo in bozza", dice il ministro Danilo toninelli: "A fine gennaio penso potrò avere l'analisi completa". Ma questo sarà solo il primo passo su una strada ancora lunga e che, stando così le cose, ha un solo traguardo. Traguardo che non è vicino, bensì è oltre le elezioni Europee. Per adesso si gira attorno a un qualcosa ...

Tav - come è nato il movimento a favore dell'opera e chi sarà in piazza domani : ... soprattutto dal punto di vista delle scelte da fare per rilanciare l'economia del paese, anche alla luce. Salvini ha proposto di lasciare la decisione sul destino dell'opera a un referendum . La ...

Appendino contro la Lega domani in piazza per il sì alla Tav : "Mi fanno sorridere - così non rispettano il contratto di governo" : Salvini replica: "Sempre stati favorevoli, un sorriso allunga la vita". Chiamparino sollecita il Carroccio: "E' ora che decida da che parte stare"