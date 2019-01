Pasta e fagioli con funghi misti e pancetta croccante

cosacucino.myblog

: @annacol468 @ibradiagne31 Io proprio a questa pasta e fagioli mi riferivo, senza parmigiano però. Comunque questa l… - MariaElenaBozz1 : @annacol468 @ibradiagne31 Io proprio a questa pasta e fagioli mi riferivo, senza parmigiano però. Comunque questa l… - AnnaCongelata6 : @borghi_claudio Devi togliere l'osso, la cotenna man mano che affetti. Con l'osso e la cotenna ci fai una buonissima pasta e fagioli. - annacol468 : @MariaElenaBozz1 @ibradiagne31 In Calabria, appunto, ne fanno una versione un po' asciutta con aglio, peperoncino e… -

(Di sabato 12 gennaio 2019)conconIngredienti160g. dimistabianchi (io ho usato quelli in barattolo, quindi in questo caso 1 barattolo) 2/3,cucchiai di passata di pomodorocoppata Sedano Olio evo Aglio Peperoncino Sale Per i: 450 g. di( ho usato quelli surgelati, la busta è della stessa quantità Aglio peperoncino 1/2 bicchiere di vino bianco Olio sale PrezzemoloPreparazioneMetto a soffriggere aglio, olio e peperoncino, poi aggiungo la passata di pomodoro, regolo di sale e aggiungo i, il sedano e 1 bicchiere d’acqua e lascio cuocere, prima di calare laperò, mi regolo che il sugo sia abbastanza per far si che lacuocia, altrimenti ne aggiungo ancora.Mentre lacuoce, metto a soffriggere in un tegamino olio, aglio e peperoncino di ...