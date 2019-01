Parigi | tra ' gilet gialli' e polizia scontri all' Arc de Triomphe

Esplosione in una panetteria di Parigi - tre morti. Due italiani tra i 37 feriti : Sale a tre morti il bilancio delle vittime dell'Esplosione avvenuta questa mattina in una panetteria nel centro di Parigi. Si tratta di una cittadina spagnola, secondo quanto riporta il sito di El Pais citando fonti della prefettura della polizia e del ministero degli Esteri spagnolo. Le stesse fonti informano che tra i 37 feriti vi è un altro cittadino spagnolo le cui condizioni non risultano essere gravi. Nell'Esplosione, che si ritiene sia ...

Fuga di gas ed esplosione a Parigi. Ferita una ragazza di Trapani - è grave : Fortissima esplosione a Parigi. Poco dopo le 9 di mattina, un boato ha scosso l'intero quartiere dell'Opera, nel nono arrondissement. In fiamme un palazzo in rue de Trevise, non lontano dal teatro ...

Trapani. Grave Angela Grignano - ferita nell’esplosione a Parigi : Drammatico il bilancio dell’esplosione avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise. Sono morti due vigili del fuoco mentre 34

Esposione a Parigi - un’italiana tra i feriti gravi : è una donna di Trapani : 1/30 ...

Violenta esplosione a Parigi - 4 morti e molti feriti. Panico tra i testimoni : “Sembra uno stato di guerra - un attentato - un terremoto” [FOTO e VIDEO] : 1/24 ...

Esplode una boulangerie all'Opera di Parigi : quattro i morti. Tra i feriti anche due italiani : Sono quattro i morti, due pompieri e due civili, le vittime di una fortissima esplosione avvenuta nel quartiere Opera di Parigi. Diversi anche i feriti: 8 in modo grave e 24 in modo lieve. Tra i ...

Parigi - esplosione in centro : 4 morti - due pompieri | Tra i feriti una italiana : è grave : Dodici persone sono ricoverate in gravi condizioni a Parigi: tra loro, 5 sono in pericolo di vita (3 civili e 2 vigili del fuoco). E' l'ultimo bilancio sull'esplosione nella capitale francese.Ci sono anche di 24 persone ferite lievemente.

Parigi - gilet gialli in piazza della Bastiglia. Strade e piazze blindate : Diverse centinaia di gilet gialli stanno arrivando a piazza della Bastiglia a Parigi, provenienti dal luogo di incontro principale di oggi, il quartiere di Bercy dove sorge il ministero dell'Economia e Finanze. La piazza e le Strade adiacenti sono blindate, la polizia - presente con decine di furgoni e centinaia di agenti in assetto antisommossa - sorveglia i manifestanti, al momento ...

Parigi - esplosione in una panetteria Foto «Due italiani tra i feriti» Video : La deflagrazione in un panificio causata da una perdita di gas. Venti feriti: dodici sono gravi, tra loro ci sarebbe anche un’italiana. Un pompiere risulta disperso

Esplosione in una panetteria di Parigi - diversi i feriti. Per le autorità - si tratta di fuga di gas : L'articolo Esplosione in una panetteria di Parigi, diversi i feriti. Per le autorità, si tratta di fuga di gas proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Parigi - fortissima esplosione nella zona dell'Opera : due italiani tra i feriti : Probabile fuga di gas. Un palazzo n fiamme in Rue de Trévise, l'esplosione in una panetteria: ci sono molti feriti

Esplosione a Parigi : ci sono due italiani tra i feriti [FOTO] : 1/7 ...

Parigi. Esplosione in Rue de Trévise : tra i feriti una donna italiana : Alle 9 di sabato mattina una forte Esplosione è avvenuta a Parigi in una panetteria in Rue de Trévise nei

Parigi - anche un italiana tra i feriti : 11.46 Ci sarebbe anche una italiana tra i 20 feriti dell'esplosione avvenuta nel cuore di Parigi. Lo riferiscono fonti locali. In seguito a una fuga di gas, la deflagrazione che ha innescato un incendio e distrutto il piano terra di un edificio del 9° arrondissement.