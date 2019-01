Esplosione nel cuore di Parigi

Parigi - Esplosione per una fuga di gas nella zona dell'Opera : quattro morti - due sono pompieri. Grave un'italiana : Una fortissima esplosione, provocata da una fuga di gas avvenuta in una boulangerie di Parigi , ha scosso l'intero quartiere dell'Opera, provocando un incendio in un intero palazzo. I morti sono ...

Almeno 4 morti nell’Esplosione nel centro di Parigi : È avvenuta in una panetteria del centro, forse per via di una fuga di gas: ci sono oltre 30 feriti, di cui diversi in condizioni gravi

Parigi - Esplosione nel quartiere dell'Opera per una fuga di gas : 4 morti - grave un'italiana : Il tutto mentre dall'altra parte di Parigi i gilet gialli cominciavano a raccogliersi davanti al ministero dell'Economia e delle Finanze, nella zona est della città, per una nona giornata di ...

Parigi - fortissima Esplosione nella zona dell'Opera : due italiani tra i feriti : Probabile fuga di gas. Un palazzo n fiamme in Rue de Trévise, l'esplosione in una panetteria: ci sono molti feriti

Parigi - Esplosione nel quartiere dell'Opera per una fuga di gas : 36 feriti - grave un'italiana : L'incendio è divampato nell'attività commerciale subito dopo la deflagrazione che ha mandato in frantumi i vetri degli edifici. Tra i feriti anche due italiani - Sarebbero due gli italiani rimasti ...

L’Esplosione nel centro di Parigi : È avvenuta in una panetteria del centro, forse per via di una fuga di gas: ci sono 36 feriti, di cui 12 gravi

Parigi - Esplosione per una fuga di gas nella zona dell'Opera : 20 feriti - ci sarebbe anche un'italiana : Una fortissima esplosione, provocata da una fuga di gas avvenuta in una boulangerie di Parigi , ha scosso l'intero quartiere dell'Opera, provocando un incendio in un intero palazzo. Ci sarebbe anche ...

20 feriti nell'Esplosione di Parigi : ANSA, - Parigi, 12 GEN - Ci sono 20 feriti nell'esplosione avvenuta in una boulangerie di Parigi questa mattina, probabilmente dovuta a una fuga di gas. Lo ha detto alla tv France 3 una fonte della ...

Parigi - Esplosione nel quartiere dell'Opera per una fuga di gas : 20 feriti : Una fortissima esplosione si è verificata a Parigi , nel quartiere dell'Opera, in una boulangerie , panificio, nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. Il palazzo dove ha sede ...

Parigi - Esplosione nel quartiere dell'Opera per una fuga di gas : 20 feriti : Una fortissima esplosione si è verificata a Parigi , nel quartiere dell'Opera, in una boulangerie , panificio, nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. Il palazzo dove ha sede ...

Parigi - Esplosione nella zona dell'Opera : feriti. Forse fuga di gas | : La deflagrazione è avvenuta in una boulangerie di rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folies Bergère. In fiamme un palazzo. Si pensa a una fuga di gas

C’è stata una forte Esplosione nel centro di Parigi : Non sono ancora chiare le cause, ma si parla di una fuga di gas in una panetteria: potrebbero esserci dei feriti

Parigi - Esplosione nel quartiere Opéra : 20 feriti - almeno due gravissimi : L?esplosione ha fatto tremare il nono arrondissement di Parigi verso le nove di questa mattina. Fumo, fiamme e macerie nella rue de Trevise a due passi dalle Galeries Lafayette, dietro al...

Parigi - forte Esplosione nel quartiere dell'Opera : diversi feriti - Polizia : una fuga di gas : Una fortissima esplosione si è verificata a Parigi , nel quartiere dell'Opera, in una boulangerie , panificio, nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. Il palazzo dove ha sede ...