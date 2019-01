Compleanno in famiglia per Renzi

Schumacher compie 50 anni – Il messaggio della famiglia di Michael alla vigilia del suo Compleanno : “stiamo facendo di tutto per aiutarlo” : La famiglia di Michael Schumacher manda un messaggio ai fan dell’ex campione di F1 alla vigilia del suo 50° compleanno Domani Michael Schumacher compirà 50 anni: l’ex campione di F1 sta lottando ormai da 5 lunghi anni per le conseguenze riportate in un tragico incidente sugli sci, ma nessuno ha mai perso le speranze. Tante le notizie che vengono spesso divulgate, alcune con un fondo di verità, altre completamente inventate, ma ...

Mamma Nicoletta - in viaggio per il Compleanno in famiglia : Nicoletta Nardoni avrebbe compiuto 38 anni proprio oggi. A casa a Mozzate vicino a Como è rimasta sua figlia di 9 anni, dalla nonna che chissà quali parole avrà trovato per dire che la Mamma non c’è più. Da quando si era separata qualche tempo fa, capitava che la piccola stesse dalla madre. Quando andava a lavorare alla caffetteria della stazione d...

Wanda Nara - il Compleanno con la famiglia di Tiki Taka : per l’occasione la scollatura è hot [VIDEO] : Wanda Nara festeggia il suo compleanno con la famiglia di Tiki Taka, la moglie di Mauro Icardi ed il suo look esplosivo nel programma di Pierluigi Pardo Wanda Nara come ogni lunedì sera presenzia a Tiki Taka. La moglie di Icardi, dopo aver festeggiato alla grande i suoi 32 anni (VEDI QUI) ed essere stata spettatrice del Superclasico a Madrid, questa sera si è presentata carica al programma di Pierluigi Pardo. Insieme ai figli, prima della ...