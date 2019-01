Andrea Cerioli ha scelto Uomini e Donne | la scelta è Arianna e lei ha risposto

U&D - Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione : la conferma social di Raffaella Mennoia : Andrea Cerioli oggi ha fatto la sua scelta. Una notizia davvero inaspettata che ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di Uomini e Donne [VIDEO]. A darne la notizia è stata, per prima, una delle autrici del programma, Raffaella Mennoia. L’ex di Jack Vanore, infatti, ha pubblicato un post su Instagram dove ha informato gli utenti della scelta, che è avvenuta durante la registrazione di oggi 12 gennaio. Il tronista spiazza tutti e lascia ...

La scelta di Andrea Cerioli! : Nella registrazione di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta. Tra le due corteggiatrici Federica e Arianna il tronista ha scelto… ARIANNA!

Uomini e donne anticipazioni : Andrea Cerioli elimina Federica e poi la riprende : La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 11 gennaio su Canale 5 ha concesso ampio spazio al trono di Andrea Cerioli, alle prese con le corteggiatrici Arianna e Federica. L'incontro con quest'ultima, avvenuto nel parcheggio degli studi di Cinecittà, si è trasformato in un dialogo acceso: lui ha rimproverato la corteggiatrice per il suo nervosismo e la sua espressione arrabbiata, mentre lei ha dichiarato di essere fatta così. Il tono delle voci ...

Uomini e Donne - Andrea Cerioli piange per la mamma (video) : Uomini e Donne puntata 11 gennaio 2019 trono classico: Andrea Cerioli, nel corso dell'ultimo appuntamento con il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con le opinioni di Gianni Sperti, Tina Cipollari e Jack Vanore, raggiunge Valeria Marini per scegliere la location definitiva della sua scelta.prosegui la letturaUomini e Donne, Andrea Cerioli piange per la mamma (video) pubblicato su Gossipblog.it 11 gennaio 2019 15:21. ...

Uomini e Donne - Andrea Cerioli e il bacio che distrugge Jennifer : strazio in studio : Nella puntata di Uomini e Donne di oggi venerdì 11 gennaio andrà in onda il trono classico con al centro le vicende di Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. Ivan ha portato in esterna Sonia e Jennifer, e le due ragazze in studio, dopo aver visto le uscite, hanno soltanto litigato. Anche perché il tronista

Uomini e Donne oggi : Andrea Cerioli scoppia a piangere - caos per Ivan : oggi Uomini e Donne: Andrea Cerioli in lacrime per sua mamma, Ivan Al Trono Classico di Uomini e Donne oggi si parla di Andrea ed Ivan. I due tronisti stanno portando avanti a meraviglia il loro percorso. Ricordiamo che la scelta avverrà in prima serata e la festa di fidanzamento sarà organizzata interamente dalla stellare […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Andrea Cerioli scoppia a piangere, caos per Ivan proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 Gennaio 2019 : Lacrime in Studio per Andrea Cerioli! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Trono Classico Valeria Marini cerca la location giusta per la scelta di Andrea Cerioli. Accade qualcosa che fa sciogliere tutti in Lacrime! L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 Gennaio 2019: Lacrime in Studio per Andrea Cerioli! proviene da Gossip News.

