Trova 35 mila euro e li restituisce

Milan - "tesoretto turco". I soldi riTrovati dal Trabzonspor : 12 milioni per far sorridere Leonardo e Maldini : Il Milan può sorridere: il Trabzonspor ha versato i 12 milioni di euro di debito che aveva con il club rossonero per gli acquisti dei cartellini di Juraj Kucka (5 milioni) e José Sosa (7 milioni). Il club turco, che aveva concluso il trasferimento dei due ex centrocampisti del Diavolo sotto la gesti

Tifoso ucciso a Milano - Trovata la seconda auto : otto indagati a Napoli per omicidio volontario : Sono indagati i cinque tifosi azzurri, tra cui un minore, che erano a bordo della Volvo V40 sequestrata dalla magistratura e altri tre che viaggiavano a bordo dell'altra vettura coinvolta

Tifoso morto - sequestrata un'auto a Napoli : si Trovava a Milano il 26 dicembre : Continuano le indagini investigative per fare chiarezza sulla dinamica degli scontri tra ultras verificatisi nel prepartita di Inter-Napoli, che hanno portato alla morte di un Tifoso interista . Gli ...

Milano - Sala - frecciata al governo : 'Non Trovano tempo per la principale città italiana' : L'Italia, da sempre, è caratterizzata da presunte divisioni interne. Ci sono regioni che, forti del loro benessere, reclamano una maggiore autonomia e c'è stato un periodo non troppo lontano in cui una parte dell'opinione pubblica settentrionale aspirava ad una divisione da un sud, ritenuto molto spesso un'autentica palla al piede. C'è poi il primato che da tanto tempo si contendono Roma e Milano. Quello di città più "influente" in Italia, ...

Senzatetto Trovato morto a Milano : ANSA, - Milano, 2 GEN - Un uomo di 62 anni, presumibilmente un Senzatetto, è stato trovato morto questa mattina a Milano. Il clochard, di nazionalità romena , anche se l'identificazione è ancora in ...

Arian - autistico - riTrovato a Milano : era scomparso da Vienna tre anni fa : Un miracolo di Natale, così lo ha definito la madre. Arian, un ragazzo austriaco di 25 anni affetto da autismo, era scomparso tre anni fa da un centro diurno di Vienna. La mamma Regina Schramm-Saraie ...

Milan - Gattuso non si arrende mai e riTrova Higuain per la Champions : Quando sembra che tutto sia ormai finito, Rino Gattuso dimostra di avere in mano la squadra e i giocatori dalla sua parte. Era già successo a fine ottobre, nella prima crisi: conseguenza della ...