Tragedia Hotel Rigopiano | stanziati 10 milioni di risarcimento

Hotel Rigopiano - sette nuovi indagati per la Tragedia del 2017 : Pescara, 28 dic., askanews, - Nuovo filone di indagine sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano, con sette avvisi di garanzia per frode in processo penale e depistaggio. Il nuovo fascicolo è stato aperto ...

Tragedia Rigopiano - il Comune sapeva dell’hotel isolato : “Se ne stiano al caldo” : Nell'informativa dei carabinieri emerge un sms inviato dalla fidanzata a Gabriele D'Angelo, una delle vittime: "Mi hanno detto che la turbina dovrebbe partire". Il ragazzo - peraltro autore di una telefonata alla prefettura, poi scomparsa dai registri - sottolinea inoltre come “la situazione presso l’hotel fosse diventata insostenibile".Continua a leggere

Chiuse le indagini per la Tragedia di Rigopiano | Procura : "Quell'hotel non andava edificato" : Chiusa l'indagine: rischio processo per 24 persone e una società. Le accuse, a seconda delle posizioni, vanno dall'abuso d'ufficio, falso, e abusi edilizi, fino al disastro e omicidio colposi.