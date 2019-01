Tennis | annuncio-choc-di Andy Murray | Dopo Wibledon mi ritiro

Tennis - l’annuncio di Feliciano Lopez : “mi ritirerò a fine 2019” : Feliciano Lopez ha annunciato di voler giocare ancora per una stagione nel circuito ATP, ritirandosi poi al termine del 2019 Feliciano Lopez giocherà ne circuito ATP ancora per una stagione. Il Tennista spagnolo non si ritira, ma annuncia l’intento di giocare ancora per un anno, ritirandosi poi al termine del 2019. “Intendo lasciare il circuito sentendomi ancora competitivo. La mia idea è quella di giocare ancora nella prossima ...