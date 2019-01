Spoiler Che Dio ci aiuti | puntata del 17 gennaio | Ginevra ha una relazione clandestina

Spoiler Che Dio ci Aiuti 5 : Azzurra in pericolo : Dopo il grandissimo successo delle prime quattro stagioni, torna finalmente in onda "Che Dio Ci Aiuti", la famosa e fortunata fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La serie prenderà via a partire da Giovedì 10 Gennaio e ci farà compagnia per 10 indimenticabili appuntamenti con il convento più pazzo, più divertente e più fedele della televisione. Vediamo ora le anticipazioni della prima puntata. Anticipazioni prima ...

Beautiful Spoiler 11 gennaio : Liam ricorda che forse ha sparato a Bill : Le anticipazioni di Beautiful della puntata dell'11 gennaio rivelano un colpo di scena inaspettato. Dopo aver urtato con la testa contro un ramo, Liam inizia ad avere del flash in merito alla sera dell'attentato a Bill. Il ragazzo inizia ad avere dei ricordi confusi e comincia a credere di essere stato lui a premere il grilletto. Liam, dopo l'incidente, inizia ad avere dei vuoti di memoria, ricorda di aver sparato a Bill Liam si trova in uno ...

Spoiler Uomini e donne - 10 gennaio : Lorenzo bacia sia Claudia che Giulia : Il Trono Classico torna su Canale 5 a partire da oggi 10 gennaio con una puntata ampiamente dedicata ai troni di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. Se la napoletana si renderà protagonista di un'eliminazione sorprendente, decidendo di chiudere con Andrea Dal Corso, Lorenzo apparirà più confuso che mai, finendo per far arrabbiare le sue due corteggiatrici Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. Questo pomeriggio, infatti, assisteremo a due esterne ...

Spoiler Che Dio ci aiuti - puntata del 10 gennaio : l'arrivo di Ginevra : Torna su Rai 1 una delle serie tv più amate dagli italiani, "Che Dio ci aiuti'. La prima puntata della quinta stagione della serie, infatti, andrà in onda in prime time su Rai 1 il 10 gennaio e comprenderà gli episodi 'Omnia in bonum' e 'Come nelle favole', che caratterizzeranno la fiction con protagonista Elena Sofia Ricci. Anticipazioni primo episodio Le anticipazioni del primo episodio di 'Che Dio ci aiuti', intitolato 'Omnia in bonum' ci ...

Spoiler Una Vita : Fabiana sospetta che Cayetana è viva - Leonor felice per la madre : Le avventure del popolare sceneggiato di origini iberiche “Una Vita”, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più appassionanti. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nella seconda parte di gennaio 2019, la domestica Fabiana Aguado inizierà a credere che la sua defunta figlia Cayetana Sotelo Ruz potrebbe rimettere piede ad Acacias 38 viva e vegeta. Leonor Hildago, invece, farà salti di gioia dopo aver ...

Che Dio Ci Aiuti - Spoiler episodi 1 e 2 : le indagini di Azzurra : Giovedì 10 gennaio verrà trasmessa su Rai Uno la prima puntata di 'Che Dio Ci Aiuti 5' che vede nuovi colpi di scena pronti a sorprendere il pubblico. Una parte dello storico cast della serie è stato confermato e la notizia della partecipazione dell'attrice Francesca Chillemi ha reso felici i milioni di telespettatori legati al personaggio di Azzurra. Quest'ultima nella quarta stagione di Che Dio Ci Aiuti è stata una delle protagoniste ...

Che Dio Ci Aiuti 5 - Spoiler : sono preoccupanti le condizioni di salute di Valentina : Giovedì 10 gennaio ha inizio il ritorno della serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti' che regala nuove sorprese ai fan curiosi di conoscere le new entry di questa stagione. La protagonista Elena Sofia Ricci nella sua intervista a 'Tv Sorrisi E Canzoni' ha assicurato che il personaggio di Suor Angela saprà toccare il cuore dello spettatore. Ha fatto notare che ci sono storie drammatiche capaci di dare un insegnamento, alternate a momenti di simpatia ...

Il Paradiso Delle Signore Spoiler di domani : Federico svela a Paolo che non sta studiando : Al Paradiso Delle Signore stanno per venire a galla dei segreti. Federico, infatti, nella puntata di domani 9 gennaio, rivelerà a Paolo il suo segreto in merito allo studio. Il ragazzo non sta dando nessun esame all'università, sta solo cercando un modo per evitare la chiamata alla leva militare. Nel frattempo Salvatore si troverà sempre più in difficoltà con il fratello Antonio a causa dei suoi sentimenti per Elena. Anticipazioni domani 9 ...

Video delle scene de La Casa di Carta 3 girata a Firenze con Spoiler : che vuol dire l'abbraccio tra Berlino e il Professore? : ... che l'ha distribuita nel mondo con un successo enorme ed inaspettato: l'amatissimo, per quanto ambiguo e deplorevole, personaggio di Berlino sarà ancora protagonista nei nuovi episodi? La risposta ...

Video delle scene de La Casa di Carta 3 girata a Firenze con Spoiler : che vuol dire l’abbraccio tra Berlino e il Professore? : Le scene de La Casa di Carta 3 girate a Firenze, sotto gli occhi increduli di centinaia di cittadini fiorentini e turisti nel centro storico della città, sono sostanzialmente delle anteprime assolute della terza stagione. Uno spoiler enorme quello che arriva dal set rispetto all'argomento più discusso sui social da quando lo scorso aprile è stata annunciata la terza stagione prodotta da Atresmedia e Vancouver Media insieme a Netflix, che l'ha ...

Spoiler Il Segreto trame iberiche : Julieta e l'amato sequestrati da Molero : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni spagnole da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio, svelano che Gonzalo farà una breve comparsa a Puente Viejo per salutare Maria ed i loro bambini mentre Saul e Julieta cadranno nelle mani di Molero. Gonzalo lascia Maria e Puente Viejo Fernando Mesia temerà che il ritorno di Gonzalo possa in qualche modo ...

Spoiler Beautiful - trame americane : Hope potrebbe credere che la bambina sia nata morta : È tutto pronto per la puntata di Beautiful numero 8000: oggi 4 gennaio va in onda negli Stati Uniti l'importante traguardo per la storica soap americana, che ha deciso di festeggiarlo con una trama ricca di colpi di scena. A differenza di quanto accaduto in passato, quando sono stati proposti matrimoni o altri felici eventi in occasione di qualche ricorrenza, sarà il dramma a farla da padrone in una puntata assolutamente da non perdere. Lo ...

Spoiler Uomini e Donne : Lorenzo sceglie per finta sia la Cavaglia che la Dionigi : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, dove non sono di certo mancate le sorprese ed i colpi di scena, soprattutto nel trono di Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo, forse con la complicità della redazione, ha inscenato una vera e propria scelta finta con tanto di poltrone rosse e video dei best moments. Il tutto è stato creato e voluto da Lorenzo per capire le vere intenzioni delle sue ...

Spoiler Una Vita : Victor chiede la mano della fidanzata che non accetterà : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Victor Ferrero interpretato da Miguel Diosdado. Il cioccolatiere, infatti, avrà un bruttissimo litigio con Maria Luisa. Quest'ultima, infatti, non accetterà di stare lontano dalla sua famiglia, mentre il pasticcere la riterrà troppo infantile ...