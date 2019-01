Sony Open | avvio show per Svensson

Golf - PGA Tour 2019 : Adam Svensson al comando del Sony Open in Hawaii con un primo giro sorprendente : Si è concluso nella notte italiana il primo giro del Sony Open in Hawaii, secondo torneo dell’anno per il PGA Tour 2019 di Golf. Sul par 70 del Waialae Country Club di Honolulu, percorso che ospita la manifestazione sin dalla prima edizione nel 1965, non sono mancate le sorprese. La più grande riguarda sicuramente il leader della classifica generale, il canadese Adam Svensson, autore di uno strepitoso giro in 61 colpi (secondo miglior ...

Golf - PGA Tour 2019 : Justin Thomas all’assalto del Sony Open in Hawaii - Patton Kizzire difende il titolo : Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio il Sony Open in Hawaii, primo appuntamento full-field del calendario del PGA Tour 2019. La scorsa settimana, sempre nell’arcipelago statunitense, ha aperto infatti la stagione il Sentry Tournament of Champions, riservato soltanto ai vincitori dell’anno passato. Saranno invece ben 245 i Golfisti che si contenderanno il titolo sul par 70 del Waialae Country Club ...