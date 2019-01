Soleil Sorge vs Chiara Ferragni ' Rispetto per il lato imprenditoriale | ma è un po'

Soleil Sorge tagliente su Chiara Ferragni : parole che non ti aspetti : Soleil Sorge tagliente su Chiara Ferragni: le parole ‘viperine’ che non ti aspetti. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ‘sferza’ gli outfit e i contenuti della moglie di Fedez Le influencer non dormono mai. E soprattutto, a volte, si stuzzicano. Così dopo che Clarissa Marchese aveva scritto a Chiara Ferragni che certi momenti dovrebbero rimanere […] L'articolo Soleil Sorge tagliente su Chiara Ferragni: ...