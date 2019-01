M5s propone nuove norme sulla cannabis | il leader leghista le boccia

Renzi attacca il M5s : 'State rendendo ridicolo questo Paese' - poi propone un patto (VIDEO) : Matteo Renzi continua a non avere parole tenere nei confronti del governo. Stavolta nel suo consueto filo diretto con i suoi followers, rinnovato attraverso la consueta diretta Facebook, si è scagliato contro il Movimento Cinque Stelle. La sua invettiva ha riguardato la vicenda che ha visto coinvolte Paola Taverna e sua madre, sfrattata da una casa popolare per via di quella che sarebbe stata un'occupazione abusiva. L'ex presidente del Consiglio ...

Cannabis : il M5s propone una nuova legge per la legalizzazione : Dopo un lavoro di mesi durante la scorsa legislatura, il senatore del M5S Matteo Mantero ha presentato in Senato un disegno di legge per la legalizzazione della Cannabis. Il ddl prevede la libera coltivazione, lavorazione e vendita della Cannabis e di ogni prodotto derivato. La legalizzazione della Cannabis, dice il senatore Mantero, consentirebbe di contrastare il mercato illegale che gira intorno all'infiorescenza. Oggi infatti le ...

Il M5s propone di liberalizzare la cannabis : 'Consentire autoproduzione e uso ricreativo' : Il Movimento Cinque Stelle ha depositato una proposta di legge per legalizzare il consumo e la coltivazione di cannabis, anche ad uso ricreativo. La firma del ddl è di Matteo Mantero, senatore dello stesso movimento politico. La notizia è riportata dai principali media nazionali, e sicuramente promette un acceso dibattito sulla questione. Quello di liberalizzare la cannabis è un argomento da sempre molto dibattuto nel nostro Paese, e che ancora ...

Manovra - rischio aumento Iva. Lega propone la Tari in bolletta - M5s frena : TAGLIO A MINI IRES, ANCHE PER LA CHIESA - La cancellazione della mini Ires per gli enti non commerciali colpisce il mondo non profit e quindi anche la Chiesa. STOP SCONTI IRAP PER ASSUNZIONI AL SUD - ...

Manovra - rischio aumento Iva. Lega propone la Tari in bolletta - M5s frena : TAGLIO A MINI IRES, ANCHE PER LA CHIESA - La cancellazione della mini Ires per gli enti non commerciali colpisce il mondo non profit e quindi anche la Chiesa. STOP SCONTI IRAP PER ASSUNZIONI AL SUD - ...

Manovra - rischio aumento Iva. Lega propone la Tari in bolletta - M5s frena : rischio di un aumento dell'Iva, che secondo le opposizioni potrebbe superare i 20 miliardi nel 2020: la riscrittura della Manovra consente di evitare la procedura d'infrazione, per ora, da parte dell'...

Manovra - il PD propone taglio delle accise sulla benzina - Lega e M5s lo bocciano : A rispondere alle accuse del PD è stata Laura Castelli , il viceministro dell'Economia in quota M5s: "Stiamo facendo una ricognizione e non rinneghiamo la volontà di ridurre i costi delle auto blu" ...

Manovra - il Pd propone il taglio delle accise sulla benzina : ma Lega e M5s lo bocciano : La maggioranza Lega-M5s boccia la proposta del Pd di tagliare le accise sulla benzina, ricavando le risorse dal taglio delle auto blu. Due cavalli di battaglia di Lega e M5s che però i due partiti, in Parlamento, hanno preferito bocciare. Il Pd attacca: "Altra promessa non mantenuta sulla pelle degli italiani che sono stati ingannati".Continua a leggere

Tempo pieno - M5s propone di renderlo obbligatorio per tutte le scuole elementari : Estendere a tutte le scuole elementari il Tempo pieno. È una delle richieste avanzate dal Movimento 5 Stelle con un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Cultura della Camera che ora passerà al vaglio della commissione Bilancio.La proposta prevede che entro febbraio il ministero dell'Istruzione stabilisca le modalità per "la graduale generalizzazione del Tempo pieno nella scuola primaria", con la previsione di ...

Scienza in tv - M5s propone una commissione per divulgarla o controllarla? : Chi eleggerà i membri della commissione? Con quali parametri si selezioneranno i temi da divulgare? La proposta di legge di Luigi Gallo è troppo vaga per non piegarsi a interpretazioni inquietanti

M5s propone una commissione per controllare la divulgazione scientifica della Rai : Luigi Gallo, deputato M5s ha fatto una proposta di legge in cui si chiede l'istituzione di una commissione che decida quali sono le "ricerche più importanti da divulgare". A dare la notizia è Repubblica che spiega che la proposta punta a modificare una legge in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. La commissione dovrebbe essere predisposta dal ministero dello Sviluppo economico con il coinvolgimento della Rai: ...

M5s ritira e ripropone l'emendamento sulla prescrizione | Salvini : la riforma si farà ma no ai processi infiniti per gli innocenti : Ddl anticorruzione, il leader della Lega "apre" ai cinquestelle: "riforma della giustizia, e anchedella prescrizione, sono nel contratto di governo e diventerannorealtà: l'importante è farle bene queste riforme, evitandoche i processi durino all'infinito anche per gli innocenti".