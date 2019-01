optimaitalia

: L’incubo di Kit Harington sul set de Il Trono di Spade 8, perché ha detto addio a Jon Snow e alla serie - _diana87 : L’incubo di Kit Harington sul set de Il Trono di Spade 8, perché ha detto addio a Jon Snow e alla serie -

(Di venerdì 11 gennaio 2019)Kitsul set de Ildi8 ha capito che era giunto il momento di chiudere definitivamente con la serie. In una lunga intervista con GQ Magazine Australia, l'interprete di Jon Snow ha confidato che, per quanto l'esperienza con la serie sia stata una delle più belle della sua vita, è stata comunque estenuante dal punto di vista fisico e mentale.Per descrivere meglio il suo stato, Kitha usato le parole "distrutto" e "faticoso", riferendosi alle lunghe ore passate sul set de Ildi8 - spesso giorno e notte senza fermarsi mai."Alla fine eravamo tutti distrutti. Non so se stessimo piangendoeravamo tristi che stava per finire oppureera stata una fatica assurda."L'attore ha spiegato come alla fine delle riprese si sentisse privato del sonno e per questo motivo non riusciva a concentrarsi durante le ore diurne. Per l'intero ...