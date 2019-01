Istat - nuovo calo nella produzione industriale : il comparto auto segna le perdite più rilevanti : Brusca frenata dell’industria che lo scorso novembre ha fatto segna re un calo dell’1,6% rispetto al mese precedente e addirittura del 2,6% rispetto ad un anno prima. Se si esclude il comparto dell’energia tutti i principali settori, in base alle stime diffuse dall’ Istat , segna no un calo . A segna re le perdite più rilevanti è il comparto dell’ auto ch...

Di Maio e Di Battista di nuovo insieme : avv Istat i in un rifugio in Val di Fassa : Si sono incontrati sulle nevi del Trentino i due leader del Movimento 5 stelle. Alessando Di Battista e Luigi Di Maio lo avevano detto da tempo che la loro reunion era vicina. Ed eccoli, i due amici e ...

Costantino Vitagliano interv Istat o. Corona veniva a urlare sotto casa mia ‘Sono il nuovo Costantino’. Leggi le sue parole : Ospite di Lorella Boccia nell’ultima puntata di Rivelo, Costantino Vitagliano è tornato a parlare di quando faceva parte dell’agenzia di Lele Mora e del successo ottenuto in passato dopo la sua partecipazione come tronista... L'articolo Costantino Vitagliano intervistato. Corona veniva a urlare sotto casa mia ‘Sono il nuovo Costantino ’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Avv Istat o un presunto Nokia di fascia bassa col nuovo Snapdragon 439 a bordo : Un certo Nokia TA-1124 pare sia un nuovo smartphone di fascia bassa che HMD Global potrebbe avere in cantiere. Si tratta di un dispositivo dalla scheda tecnica molto simile a Nokia 3.1 Plus listato con il nuovo Qualcomm Snapdragon 439 a bordo . L'articolo Avvistato un presunto Nokia di fascia bassa col nuovo Snapdragon 439 a bordo proviene da TuttoAndroid.

Istat - occupati in calo nel terzo trimestre. Nuovo record per i posti a termine : MILANO - Da luglio e settembre il mercato del lavoro ha perso 52 mila occupati rispetto al trimestre precedente, pur guadagnandone 147 mila rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo evidenziano i dati ...

Saracinesca Davide Marfella - è il portiere meno battuto in Italia : il nuovo talento che ha conquIstato Bari : Davide Marfella, il nuovo talento del calcio Italiano. Stiamo parlando del portiere del Bari, classe 1999 e quindi ancora giovanissimo, l’estremo difensore si candida a scalare categoria dopo categoria magari con la maglia del Bari fino a diventare uno dei migliori portieri in circolazione, le premesse sono sicuramente buone, Marfella è considerato come uno dei portieri più promettenti ed il sogno è quello di ripercorrere la carriera ...