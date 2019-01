F1 | Randstad Italia Hr partner di Scuderia Toro Rosso

F1 - nuovo sponsor per la Toro Rosso : Randstad Italia annuncia la partnership con la scuderia di Faenza : La società appartenente al Gruppo leader mondiale nei servizi per le risorse umane sarà sponsor del team Italiano di Formula 1 dal 2019 Randstad Italia annuncia la partnership con scuderia Toro Rosso. La società, appartenente al Gruppo leader mondiale nei servizi per le risorse umane, sarà sponsor del team Italiano di Formula 1 dal 2019 e il suo logo apparirà sulle tute dei piloti e sui caschi dello staff dei pit stop. Randstad si afferma ...