F1 – Lite Verstappen-Ocon | il pilota Red Bull sconterà il 1° giorno di servizi sociali al

sportfair

(Di sabato 12 gennaio 2019) In seguito al litigio avvenuto con Estebana Interlagos, Maxdovrà scontare due giorni dio sociale: per il primo, ilRedpresenzierà all’ePrix di Marrakech In seguito al litigio con Esteban, avvenuto dopo l’incidente che ha coinvolto i due ad Interlagos, Maxè stato sanzionato dalla FIA con una punizione che prevede due giorni dio pubblico. La Federazione Internazionale ha deciso che, per quanto riguarda il primo dei due giorni da scontare,dovrà prendere parte al Gp di Formual E di Marrakech di questo weekend, come spettatore.dovrà osservare il lavoro dei commissari della FIA fra i quali, per l’occasione, ci sarà anche l’exdi F1 Vitantonio Liuzzi. Ancora non è stata presa nessuna decisione in merito al secondodio sociale chedovrà ...