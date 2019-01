Dolorosa rinuncia per la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 con Android Pie | ma è temporanea

optimaitalia

: Dolorosa rinuncia per la fotocamera dei #SamsungGalaxyS9 con Android Pie, ma è temporanea - GioPao9 : Dolorosa rinuncia per la fotocamera dei #SamsungGalaxyS9 con Android Pie, ma è temporanea -

(Di venerdì 11 gennaio 2019)Si parla moltissimo in queste ore di una presuntaper ladeiS9 e dei Note 9 in seguito al rilascio dell'aggiornamentoPie. In attesa di toccare con mano il pacchetto software nella sua versione definitiva anche qui in Italia, infatti, pare che il comparto software della camera per i due smartphone presenti al momento delle mancanze del tutto inaspettate, anche se a differenza di quanto riscontrato qualche giorno fa con Night Mode dovrebbe trattarsi di un trend momentaneo. Insomma, nessuna bocciatura definitiva quella emersa oggi 11 gennaio.Di cosa sto parlando esattamente? Secondo le segnalazioni trapelate di recente, come riportato da una fonte del calibro di SamMobile, sembrerebbe che manchi a bordo deiS9 e dei Note 9 la modalità Pro. Almeno per quanto concerne la registrazione dei video. Insomma, se da un lato ...