Bus giù dal viadotto | quella terribile sera del 2013

Strage Bus Avellino - Giovanni Castellucci assolto. I familiari delle vittime : "Non è giustizia" : Giovanni Castellucci è stato assolto dalle accuse nel processo l'autobus precipitato dal viadotto Acqualonga, il 28 luglio 2013. Nei confronti di Castellucci la richiesta del pm Rosario Cantelmo era di 10 anni di reclusione. La decisione del magistrato ha suscitato le ire dei familiari delle vittime: "Assassino", "venduti", hanno urlato durante la lettura della sentenza. Non sono bastate le condanne di alcuni dirigenti di Aspi a placare ...

Rifiuti Roma - Rusconi : “Domani scuole aperte”. Bussetti : “Segnalazione dei presidi giusta e doverosa” : “Abbiamo apprezzato l’insolito attivismo di Ama che in questi due giorni, evidentemente anche grazie al nostro appello, si è attivata per ripulire le zone antistanti i plessi scolastici in vista della riapertura. A quanto ci risulta, tutte le scuole di Roma domani riapriranno“. Parola del presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio Mario Rusconi, che nei giorni scorsi aveva denunciato un problema “sanitario” ...

GIUSEPPE MATARAZZO - PEDOFILO UCCISO A BENEVENTO/ Il mandante è il padre del 15enne che si suicidò per aBusi : Arrestate due persone accusate di aver UCCISO GIUSEPPE MATARAZZO, un PEDOFILO appena scarcerato lo scorso luglio ecco di cosa si tratta

'Chi aBusa dei bambini si prepari alla giustizia divina' : l'appello di Papa Francesco : Guai al mondo per gli scandali! E' inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!''. Il discorso di Papa Francesco, dai toni molto accorati, è stato ...

Giulia Grillo : 'Nessuna sanatoria per operatori sanitari aBusivi' : "Stop alla disinformazione sull'emendamento che salva il posto di lavoro a 20mila operatori già presenti nelle strutture sanitarie pubbliche e private". Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, ...

"Gli aBusi sessuali sono un abominio - mai più saranno insabbiati. I lupi atroci si convertano e si consegnino alla giustizia" : "La Chiesa da diversi anni è seriamente impegnata a sradicare il male degli abusi, che grida vendetta al Signore, al Dio che non dimentica mai la sofferenza vissuta da molti minori a causa di chierici e persone consacrate: abusi di potere, di coscienza e sessuali". Lo dice Papa Francesco ricevendo in udienza, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, i cardinali e i superiori della Curia Romana per gli auguri natalizi."Tre ...

Gossip U&D - la scelta di Lorenzo Riccardi : parla l'amico che stronca Giulia 'Business' : A Uomini e donne si avvicina il momento delle scelte per i tronisti in carica e tra le più attese vi è sicuramente quella di Lorenzo Riccardi, tra i protagonisti più controversi e discussi di questa nuova edizione del fortunato dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. In queste ore, un amico di Lorenzo ha espresso la sua opinione sulle due corteggiatrici che si giocano il 'tutto per tutto' in vista della scelta. Parliamo di Claudio ...

Matteo Salvini : “Sono d’accordo con il ministro Bussetti - giusto dare meno compiti per le vacanze” : Matteo Salvini, ospite di skuola.net, ha commentato la proposta del ministro dell'Istruzione: "Sono d'accordo con Bussetti che ha invitato i docenti a dare meno compiti per le vacanze: da genitore dico che più compiti dai e con meno impegno si fanno. Io vedo che se a mio figlio gli dai 6 libri da leggere, dice 'che palle'; se glie ne dai 2 lo fa".Continua a leggere

Calabria - obbligo di dimora per governatore Oliverio/ ABuso d'ufficio - terremoto in Regione : giunta a rischio : Calabria, governatore Oliverio: obbligo di dimora dopo operazione della Guardia di Finanza in materia di appalti pubblici. Adesso la giunta è a rischio.

ABusa di una ragazzina di 11 anni : 'Credevo fosse più grande'. E i giudici gli danno ragione : Una sentenza che farà discutere molto: un 25enne è stato assolto dalle accuse di stupro nei confronti di una ragazzina di appena undici anni . Il giovane, infatti, aveva sostenuto che la ragazzina ...

Il mondo di Patty - Emma e Giusy accusano Leandro di molestie : 'Ha aBusato di me' - lui nega : Il mondo di Patty è stata una delle serie tv per ragazzi rivelazione degli ultimi anni. Anche da noi in Italia, la serie argentina ha ottenuto uno straordinario successo e ancora oggi c'è chi chiede un revival di questa fortunatissima fiction, che tuttavia in queste ore è tornata nuovamente all'attenzione del pubblico per una situazione a dir poco spiacevole e intricata, che vede protagonisti tre attori protagonisti. Le attrici che vestivano i ...

Gilet gialli - protesta e Business : i fornitori dei giubbotti fanno affari d'oro : Valgono pochi euro quei giubbottini per l'emergenza da tenere in auto in caso di incidente, diventati la divisa d'ordinanza dei Gilet gialli. Ma anche su quei pochi euro il business la fa da padrone. ...