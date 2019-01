U&D | Sara Affi Fella confessa | “Durante il trono avevo un melanoma maligno”

U&D - Sara su Luigi : 'Mi sono tolta un peso' - poi rivela che dovrà fare un altro intervento : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Sara Affi Fella. Proprio quest'ultima sta facendo molto parlare in queste ultime ore per un'intervista rilasciata su Chi e per essere tornata su Instagram a 4 mesi dallo scandalo che l'aveva coinvolta nel programma di Mediaset. Affi Fella parla di Luigi: 'Mi sono tolta un ...

U&D - la reazione di Nicola Panico all'intervista di Sara : 'Aspetto - poi dirò la mia' : Sara Affi Fella torna a parlare pubblicamente dopo lo scandalo che l'ha travolta in questi mesi a Uomini e donne. L'ex tronista ha scelto di rilasciare una lunga intervista sulle pagine della rivista 'Chi', dove ha chiesto scusa per le azioni compiute in trasmissione a discapito della produzione ed ha tirato in ballo anche il suo ex fidanzato Nicola Panico, che come ben saprete è stato colui che ha portato alla luce le 'malefatte' dell'amata e ...

U&D : Andrea affetto della sindrome di Raynaud - Sara chiede scusa a Maria De Filippi : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show punta di diamante di Canale 5. Le ultime novità riguardano Andrea Dal Corso e Sara Affi Fella. Se il corteggiatore di Teresa ha svelato su Instagram di aver sofferto della sindrome di Raynaud, l'ex tronista ha rilasciato un'intervista al settimanale "Chi" per parlare dello scandalo che l'aveva coinvolta qualche mese fa. U&D: Andrea Dal Corso svela la sua malattia su ...

U&D - l'ex tronista Sara - reduce dallo scandalo : 'Chiedo scusa - ero drogata di tv' : Sara Affi Fella ha deciso di rompere il silenzio, a distanza di 5 mesi dallo scandalo che l’ha travolta nel dating di Uomini e Donne. L’ex tronista per la prima volta da quando è stata smascherata, è tornata a parlare della bufera mediatica che l’ha investita. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Sara ha deciso di fare chiarezza. Sulla rivista Chi la ragazza è apparsa ancora molto provata, tanto da ...

Sara Affi Fella - dopo lo scandalo a U&D ha dovuto fare i conti con l'anoressia : Sara Affi Fella, dopo lo scandalo che l'ha coinvolta in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio. In un'intervista rilasciata in esclusiva a Chi, in uscita mercoledì 9 gennaio, l'ex ragazza di Nicola Panico ha confessato di essere malata di anoressia. La ragazza è stata accusata di aver preso in giro la redazione del programma, fingendo di essere single, mentre continuava la sua relazione con ...

U&D - Sara Affi Fella rompe il silenzio : 'Sono anoressica - mi segue uno psicologo' : Dopo mesi e mesi di silenzio assoluto, l'ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella ha deciso, finalmente, di rompere il silenzio. La modella di Venafro si è fatta intervistare dai giornalisti del settimanale di Alfonso Signorini ed ha svelato delle cose inaspettate: "Sono diventata anoressica, adesso mi segue uno psicologo". Sara si fa intervistare dal settimanale di Alfonso Signorini e chiede scusa a tutti Tutti i telespettatori di Uomini e ...

Sara Affi Fella appare di nuovo sui social in seguito allo scandalo a U&D - Foto : Sara Affi Fella ritorna nuovamente sui social. L'ex tronista di Uomini e donne, protagonista dello scandalo che qualche mese fa l'ha travolta e l'ha portata al centro delle polemiche, è riapparsa su Instagram in una serie di stories che sono state pubblicate in queste ore da una sua amica. Negli scatti la vediamo felice e sorridente dopo aver trascorso un ultimo periodo decisamente difficile. Il ritorno di Sara Affi Fella su Instagram dopo la ...

U&D : Gemma lascia Paolo - Sossio e la dedica ad Ursula : 'sarà mia per sempre' : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Gemma Galgani e Sossio Aruta, due protagonisti del trono over. Se la dama torinese è stata accusata di aver preso in giro Paolo, l'ex calciatore ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram per difendere i sentimenti che prova per Ursula. Gemma Galgani criticata per aver ...

U&D - Sara Affi Fella dopo lo scandalo pubblicizza un centro estetico vicino Napoli : Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver perso vantaggiosi contratti con gli sponsor, ha ripreso a lavorare pubblicizzando un centro estetico in provincia di Napoli, come si legge sulle pagine di Novella 2000. La ragazza è stata per lungo tempo al centro del gossip, avendo tradito la redazione del programma di Maria De Filippi non avendo rivelato, stando alle dichiarazioni del suo ex Nicola Panico, di essere ancora fidanzata con ...

U&D - la De Filippi torna sulla delusione di Sara e si scontra con Riccardi : Nella puntata del trono classico di Uomini e donne andata in onda ieri 15 novembre 2018, Maria De Filippi è tornata a parlare dello scandalo di Sara Affi Fella, l'ex tronista che come tutti ricorderanno ha nascosto di essere fidanzata durante tutta la durata del trono. Lo scandalo, scoppiato a seguito delle rivelazioni dell'allora fidanzato Nicola Panico, aveva portato alla luce tutti i retroscena dell'incresciosa vicenda e che come abbiamo ...