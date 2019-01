Tav | Salvini | ' Continuo a tifare per Italia che cresce e va avanti'

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Gennaio : Tre porte in faccia a Salvini. L’accordo con l’Ue sui migranti - i no della destra polacca e il Tav : Nervi tesi Salvini non la prende bene: “Conte mi ha scavalcato” In tarda serata il vertice di governo per chiarire la situazione dopo lo strappo del premier sull’immigrazione: “il capitano” è furioso di Tommaso Rodano Che bel vedovo di Marco Travaglio Quando Ivo Caizzi, inviato del Corriere a Bruxelles, ha accusato il suo vicedirettore Federico Fubini di aver diffuso la fake news della certissima, già decisa procedura d’infrazione ...

Rai - Salvini polemico : «Mi aspetTavo un cambiamento e un’obiettività più veloci» : Matteo Salvini La Rai ‘del cambiamento’ non è cambiata abbastanza: Matteo Salvini si aspettava uno scossone a Viale Mazzini, ma sinora – a suo giudizio – un vero rinnovamento non c’è stato. Lo stesso vicepremier, intervistato ieri sera a Quarta Repubblica su Rete4, ha manifestato un certo disappunto commentando la situazione del servizio pubblico. Rispondendo ironicamente a Nicola Porro, che gli chiedeva se fosse ...

Repubblica : «Gli ultrà aspetTavano da dieci anni un ministro come Salvini» : Cancella Maroni Repubblica commenta in prima pagina le parole di ieri di Matteo Salvini dopo il vertice sul calcio. E logicamente sottolinea come la conferenza del ministro dell’Interno sia stata un balsamo per le tifoserie organizzate. Ha parlato come uno di loro. Ecco cosa scrive Paolo Berizzi nel commento. Dunque la ricetta di Matteo Salvini contro la violenza e il razzismo ultrà è ripristinare le trasferte di massa (magari coi treni ...

Non gli basTava mettersi la divisa - ora Salvini vuole fare pure il Papa : Ormai il governo giallo-verde va oltre la fantascienza: dopo aver proliferato con la disinformazione di massa, dopo aver messo in discussione anche la scienza, ora la setta grillina-leghista vuole sostituire anche la religione cristiana. E bene sì: Matteo Salvini vuole ergersi anche a nuovo Papa. Hanno fatto campagna elettorale strumentalizzando i simboli cristiani. Hanno usato indegnamente il Vangelo, i rosari e i presepi ma al primo vero ...

Dl Sicurezza - Fattori (M5s) : “Non c’è nel contratto. Cedere a politica becera e xenofoba di Salvini non me l’aspetTavo” : “Dl Sicurezza? Chiariamo: questa roba nel contratto di governo non c’è, né è presente la questione sui porti. Anzi, nel contratto si parla di rimpatri, cosa che non è stata per niente affrontata, e di accorciamento delle procedura di riconoscimento della richiesta d’asilo. E invece il dl Sicurezza la allunga“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, ...

Sea Watch - Conte vs Salvini : 'In Italia 15 migranti'/ PorTavoce Ong : 'Situazione di precaria stabilità' : Sea Watch, il premier Giuseppe Conte: 'In Italia 15 migranti'. Scontro M5s-Salvini. Portavoce Ong: 'Situazione di precaria stabilità'.

Decreto Sicurezza - Fsp Polizia sta con Salvini : 'I sindaci pensassero a rilanciare il Tavolo per la legalità e la sicurezza' : 'Come operatori di Polizia chiediamo compattezza istituzionale, davanti a queste esternazioni di disobbedienza si rischia di creare confusione e il cittadino oggi più che mai non ne ha bisogno! Si ...

Sea Watch - la porTavoce italiana Giorgia Linardi sbugiarda Matteo Salvini : 'Perché non lo prendiamo sul serio' : Non si può parlare di 'invasione', spiega la Linardi, perché 'queste persone non possono costituire un problema nel continente più ricco al mondo', ignorando però quanto peserebbe il segnale di '...

Sea Watch - la porTavoce italiana Giorgia Linardi sbugiarda Matteo Salvini : "Perché non lo prendiamo sul serio" : "Una offerta non credibile, non possiamo prenderla sul serio". Giorgia Linardi, italiana e portavoce della Ong tedesca Sea Watch, stronca sul nascere la proposta di Luigi Di Maio di accogliere le donne e i bambini presenti tra i 150 migranti complessivi bloccati da 15 giorni sulle barche Sea Watch e

"Un lord..." - Salvini contro il porTavoce di Orlando : Nuovo duello a distanza tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e l'amministrazione comunale di Palermo. Il titolare del Viminale posta infatti su Twitter un post del responsabile stampa del ...

Quando Salvini inciTava i sindaci : “Ribellatevi…” : L'articolo Quando Salvini incitava i sindaci: “Ribellatevi…” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Quando Salvini inciTava i sindaci leghisti alla disobbedienza contro i matrimoni gay : Chiederò a tutti i sindaci e amministratori locali di disobbedire a quella che è una legge sbagliata", quella sulle unioni civili, perché "la disobbedienza alle leggi sbagliate, e per alcuni aspetti discriminatorie, è una virtù".La rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza "è un fatto gravissimo, del quale risponderanno personalmente, penalmente e civilmente, perché è una legge dello ...

Quando Salvini inviTava i sindaci a disobbedire : Oggi invoca il pugno di ferro contro i sindaci disobbedienti di fronte al decreto sicurezza . Nel 2016, però, Matteo Salvini non la pensava così . A ricordarlo sono i social network, Facebook in ...

Quando Salvini inviTava i Sindaci a disobbedire : “Io invito, al di là del partito, qualunque amministratore locale a seguire la sua coscienza e se ritiene sbagliata questa legge non applicarla”. A pronunciare queste parole, che risalgono al maggio del 2016, fu proprio Matteo Salvini durante un comizio a Bari dopo una visita al Cara di Palese. La legge in questione era quella relativa alle unioni civili approvata dal governo di centrosinistra. La famosa norma ...