Sanremo | Baglioni contro Salvini ma il suo Festival è sovranista

Baglioni contro Salvini ma il suo Sanremo è sovranista : ROMA - Bisogna dare atto a Claudio Baglioni di aver riportato la canzone italiana al centro del Festival di Sanremo. Perché - come dice il direttore artistico - Sanremo è una locomotiva...

Sanremo 2019 - Baglioni presenta Bisio e Virginia Raffaele. E spunta (anche) il nome di Zalone : Il terzetto è fatto: Virginia Raffaele e Claudio Bisio formeranno con Claudio Baglioni il trio di conduttori del prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 5 al 9 febbraio. Ma ogni sera il...

Sanremo 2019 - Baglioni polemico sui migranti : «Siamo alla farsa». Salvini replica : «Canta che ti passa» : Sarà l'armonia, 'in un Paese fortemente disarmonico', la cifra distintiva del prossimo festival di Sanremo 2019 , 5-9 febbraio,. Parola del direttore - autoproclamatosi anche un pò dirottatore - ...

Sanremo 2019 - Baglioni critica il governo sui migranti : «Siamo alla farsa». Salvini replica : «Canta che ti passa» : Matteo Salvini “Non si può pensare di risolvere la situazione migranti evitando lo sbarco di 40 o 50 persone, siamo un po’ alla farsa“. Un Claudio Baglioni inaspettatamente politico ha scosso la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2019. Il cantautore, che sinora aveva sempre evitato di esporsi su tematiche divisive, ha risposto ad una domanda sul tema migranti, riservando critiche ai politici e ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini contro Claudio Baglioni : "Canta che ti passa - lascia che chi di dovere si occupi di immigrazione" : Il vice-premier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non si è fatto sfuggire l'occasione di replicare alle dichiarazioni che Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo, che ha rilasciato durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse sanremese che si è tenuta oggi, mercoledì 9 gennaio 2019, al Casinò di Sanremo.Le parole utilizzate dal cantautore romano per ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni : “Sul tema migranti siamo alla farsa”. E Salvini risponde : “Canta che ti passa” : La conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo è diventata anche un’occasione per entrare nel dibattito sull’attualità politica. E il “dittatore artistico” Claudio Baglioni (così era stato ribattezzato nel corso della scorsa edizione), non si è sottratto alle domande sul tema migranti: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di ...

Baglioni presenta il “suo” Sanremo : “Quest’anno sarà il Festival dell’armonia” : Armonia nella scelta di due conduttori molto diversi tra loro come Claudio Bisio e Virginia Raffaele, prontamente ribattezzati 'fratello Sole e sorella Luna' e assimilati al concetto di ying e yang. Armonia come "bellezza nella diversità" delle 24 canzoni in gara, che spaziano da Loredana Bertè ad Achille Lauro, da Simone Cristicchi a Nino D'Angelo. Armonia tra la gara e il resto dello spettacolo, che avrà comunque "la canzone come stella ...

