Ponte | c’è l’intesa per il contratto unico

Ponte - Bucci : «Entro il 3 dicembre il progetto». Antimafia - c’è il via libera : Entro una settima si sceglierà il progetto. Bono candida Fincantieri: per Genova pronti a costruire due viadotti. Salvini firma il decreto per le procedure semplificate

Ponte Morandi : reperti in Svizzera - in Italia non c’è laboratorio che non abbia lavorato per Autostrade : I reperti chiave per determinare le cause del crollo del Ponte Morandi sono partiti stamattina per la Svizzera con due maxi tir. Lo racconta Il Secolo XIX. Direzione Dubendorf I reperti giungeranno a Zurigo, più precisamente a Dübendorf, località che dista dalla maggiore città della Svizzera appena quindici minuti di auto. Oltre al reperto 132 di cui abbiamo già parlato, ce ne sono altri 16 che saranno inviati ad un “super” laboratorio svizzero ...