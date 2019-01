Pereyra al Torino? Arrivano conferme importanti | la situazione

sportfair

: Torino, l'agente di Pereyra ammette: «Sì, Maxi adora Mazzarri» - genovesergio76 : Torino, l'agente di Pereyra ammette: «Sì, Maxi adora Mazzarri» - zazoomblog : Calciomercato Torino l’agente di Pereyra: “Piace a Mazzarri e al Chelsea” - #Calciomercato #Torino #l’agente - okcalciomercato : Watford, ag. Pereyra: “Piace a Torino e Chelsea, ma non credo parta a gennaio” -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) L’approdo dialdal Watford potrebbe diventare realtà già nella sessione di calciomercato invernale, come rivelato dall’agente Robertoal? Non è affatto un’eresia, anzi. Il calciatore del Watford potrebbe lasciare la Premier League per tornare in Italia, come rivelato dal suo agente ai microfoni di Tuttosport: “E’ vero,adora Mazzarri e illo vuole – le parole di Sergio Furlan -. C’è già stata una trattativa”.dunquein merito al possibile approdo dell’ex juventino in maglia granata, dopo l’addio di Soriano il tecnico Mazzarri ha chiesto un calciatore con caratteristiche simili. Chi meglio diL'articoloal: laSPORTFAIR.