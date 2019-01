Omicidio suicidio Bologna | due colpi di fucile alla moglie malata Poi si toglie la vita

ilrestodelcarlino

: Il dramma di due anziani coniugi veneziani, nel servizio di Silvano Ploner e Giovanni Motter, montato da Alberto Gr… - TgrVeneto : Il dramma di due anziani coniugi veneziani, nel servizio di Silvano Ploner e Giovanni Motter, montato da Alberto Gr… - aghiperparole : RT @Manocchiarmando: ' Le civiltà non muoiono per omicidio ma per suicidio' A.Toymbee FERMARE E NON FIRMARE IL PATTO SUICIDA DELL'OCCIDENTE… - LaconicaMente : RT @Manocchiarmando: ' Le civiltà non muoiono per omicidio ma per suicidio' A.Toymbee FERMARE E NON FIRMARE IL PATTO SUICIDA DELL'OCCIDENTE… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Con duedic he hanno spento, in un attimo e per sempre, le vite di Luisa e Paolo. Erano circa le 14,30. La coppia, che viveva in un appartamento al primo piano del civico 5 di via della ...