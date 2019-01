Ludovic | gilet giallo | non arretra | «La violenza è quella del Governo»

vanityfair

(Di giovedì 10 gennaio 2019) La manifestazione deigialli a ParigiLa manifestazione deigialli a ParigiLa manifestazione deigialli a ParigiLa manifestazione deigialli a ParigiLa manifestazione deigialli a ParigiLa manifestazione deigialli a ParigiIgialli hanno accettato la proposta: incontreranno Luigi Di Maio. Il vicepresidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato il suo sostegno al movimento francese di protesta. E se Jacline Mouraud, considerata l’ormai ex portavoce del gruppo (correrà alle Europee con il partito Gli Emergenti), ha risposto che con Di Maio, che «ha perso solo un’occasione per tacere», non farà «mai accordi», altri volti noti del movimento hanno apprezzato l’appoggio.Eric Drouet, fermato per un giorno per avere organizzato una manifestazione non autorizzata, ha spiegato all’Ansa: «Sono sempre molto contento delle varie espressioni di sostegno. ...