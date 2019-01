Genoa-Milan di lunedì alle 15 | tifosi furiosi e problema irrisolto | decisione che lascia

sportfair

: Dopo l'annuncio che il match #GenoaMilan si giocherà di lunedi alle ore 15.00, scatta la rivolta dei tifosi sul web… - ch24news : Dopo l'annuncio che il match #GenoaMilan si giocherà di lunedi alle ore 15.00, scatta la rivolta dei tifosi sul web… - Shlomo_75 : RT @RiccardoMarra: #GenoaMilan spostata di giorno perché con la luce gli incidenti non avvengono. 24 anni fa, sempre Genoa-Milan, si giocav… - Sport_Fair : #GenoaMilan di lunedì alle 15: tifosi furiosi e problema irrisolto, decisione che lascia perplessi -

(Di giovedì 10 gennaio 2019)va verso lo spostamento dalla sera di21 al pomeriggioore 15, quando buona parte dei lavoratori sarà in ufficio…va verso lo spostamento. La gara ritenuta ‘a rischio’ verrà spostata a21ore 15 anzichè in orario serale come da programma, come se spostare l’incontro al pomeriggio risolvesse i problemi del nostro calcio. “Sento parlare di partite di giorno per evitare gli scontri. Vincenzo Spagnolo fu assassinato il pomeriggio del 29 Gennaio. Dopo venticinque anni di parole siamo allo stesso punto“, ha twittato furioso il genovese doc Luca Bizzarri. “Non posso credere che la risposta dello Stato sia spostare15 del, come se non ci fossero mai stati incidenti in match diurni, penalizzando tantiche lavorano. Delusione totale”, lo sfogo di Pierluigi Pardo. ...