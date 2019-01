Colesterolo alto | valori | sintomi e dieta

dilei

: @enribarbieri @l_patrizia Al cazzaro guatemalteco il colesterolo alto ha dato alla testa - Devido68 : @enribarbieri @l_patrizia Al cazzaro guatemalteco il colesterolo alto ha dato alla testa - sarcaustici : @AntonioD_79 Colesterolo molto (in) alto. - SoniaSamoggia : Babbo hai il colesterolo alto, è inutile che ti ribelli! -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Ilè un problema che riguarda sempre più persone, ma pochi conoscono bene idi questo disturbo, ida tenere sotto controllo e lagiusta da seguire.Partiamo dalle basi: ilè un grasso che si trova nel sangue. Viene in parte assunto tramite alcuni alimenti e in parte prodotto dall’organismo, grazie al fegato. Ha un ruolo fondamentale per il nostro benessere, perché migliora la sintesi della vitamina D e l’efficienza delle cellule.Esistono però due tipologie di: quello HDL, denominato anche buono, che viene scisso e in seguito eliminato dal corpo, e quello LDL, detto anchecattivo, tende ad accumularsi nei vasi sanguigni, creando il loro indurimento e aumentando il rischio di infarto e ictus.Quali sono idel? Questo parametro si può valutare tramite delle semplici analisi del ...