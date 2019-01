Calciomercato Udinese | ufficiale il prestito di Zeegelaar

Calciomercato Genoa - è fatta per Pezzella : arriva dall'Udinese : Ripartirà dal Genoa la carriera di Giuseppe Pezzella . Accordo totale ormai raggiunto tra la società rossoblù e l' Udinese per il trasferimento del giocatore in Liguria, con il terzino sinistro classe ...

Calciomercato Udinese - Pradè si sbilancia sul futuro di De Paul - Zukanovic ed i movimenti in uscita : Calciomercato Udinese – Il responsabile dell’area tecnica Daniele Pradé ha fatto il punto sul mercato dell’Udinese: “De Paul a gennaio non si muove”, dal Watford è già arrivato a Udine anche Marvin Zeegelaar, di cui si attende solo l’ufficializzazione. “E’ un calciatore forte, ci puo’ dare una grande mano”, ha confermato Prade’ mentre su Zukanovic, ha spiegato che ...

Calciomercato - De Paul : 'Inter o Milan? Lusingato - ma a gennaio resto all'Udinese' : "Inter o Milan? Sono Lusingato, significa che sto facendo bene, ma se ne riparlerà più avanti". Con queste parole, dette ai microfoni di Radio La Red, Rodrigo De Paul allontana la possibilità di ...

Calciomercato Genoa - prestito di Pezzella in dirittura. Zukanovic potrebbe finire all'Udinese : Fare percorsi inversi, cosa che accade spesso nel Calciomercato. Lo faranno, probabilmente, anche Giuseppe Pezzella e Eervin Zukanovic . Dall' Udinese al Genoa e viceversa. La società rossoblù cercava ...

Calciomercato - scambio tra Genoa ed Udinese : affare in dirittura d’arrivo : Calciomercato, Genoa ed Udinese hanno raggiunto l’accordo per uno scambio che modificherà entrambi i pacchetti arretrati Calciomercato, Genoa ed Udinese completano uno scambio che era nell’aria da diversi giorni. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, il Grifone si è accaparrato Pezzella, terzino sinistro ex Palermo in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Potrebbe invece fare un viaggio in ...

Calciomercato Sassuolo - sondaggio Udinese per Brignola. Peluso piace a Cagliari e Parma : Gente che resta, gente che va. Il Calciomercato funziona così, da sempre. Lo sa anche il Sassuolo che, in questi primi giorni di trattative, sta lavorando tanto in entrata quanto in uscita. Chi ...

Calciomercato Crotone : scambio con l'Udinese - può arrivare Balic e partire Rohden (RUMORS) : La stagione della pronta rinascita che sembra assumere sempre più i contorni di un'annata fallimentare. Il Crotone, penultimo in classifica, prova a ripartire dal mercato di Gennaio per riuscire ad apportare alla rosa quei correttivi utili a riprendere il suo cammino e tentare la scalata ad una classifica difficile. Completamente rivisti i programmi societari che vedevano in estate proprio i rossoblu favoriti per la vittoria finale del torneo ...

Le bombe di Calciomercato - colpi di Parma ed Udinese : il Bologna è scatenato - innesti di Genoa e Samp [DETTAGLI] : E’ stata una giornata caldissima per quanto riguarda il calciomercato. Torna in corsa l’attaccante Mario Balotelli dopo la rottura con il Nizza ma salta il ritorno in Italia, peccato per i club di Serie A che hanno deciso di non dare fiducia ad un calciatore di grande talento anche però a causa dell’elevato ingaggio. Torna in Italia invece un altro attaccante, stiamo parlando di Stefano Okaka, nelle ultime ore accordo totale ...

Calciomercato Serie A - giornata caldissima : Ramsey-Juve ok - De Paul ‘no’ alla Roma - Udinese e Bologna si rafforzano : Il Calciomercato si accende in Serie A, diverse trattative sono entrate nel vivo, altre invece sono già divenute ufficiali come il doppio colpo del Bologna Juventus sempre più vicina ad Aaron Ramsey, centrocampista di proprietà dell’Arsenal e in scadenza di contratto a giugno. Il gallese ha preferito la corte della ‘Vecchia Signora’ a quella del Paris Saint Germain che avrebbe offerto un contratto economicamente più ...

De Paul alla Roma? / Calciomercato - Pellegrini : non partirà - è troppo importante per l'Udinese - esclusiva - : De Paul alla Roma? Intervista esclusiva al procuratore Sante Pellegrini su una delle più forti ipotesi di Calciomercato in casa giallorossa.

Calciomercato - le bombe nella notte : nuova squadra per Balotelli - colpi di Udinese e Parma : Il Calciomercato sta già regalando emozioni, la sessione invernale è da poco iniziata ma sono stati già piazzati i primi importanti colpi. Torna in corsa l’attaccante Mario Balotelli dopo la rottura con il Nizza ma salta il ritorno in Italia, peccato per i club di Serie A che hanno deciso di non dare fiducia ad un calciatore di grande talento anche però a causa dell’elevato ingaggio. Torna in Italia invece un altro attaccante, ...

Calciomercato Serie A – Colpo Okaka per l’Udinese! Parma vicino a Caceres - visite mediche per Viviano alla Spal : Apre il Calciomercato invernale in Serie A e i club mettono a segno i primi colpi: l’Udinese prende Okaka dal Watford, il Parma è vicinissimo all’acquisto di Caceres, Viviano svolge le visite mediche con la Spal Giovedì 3 gennaio, il conto alla rovescia è finito: il Calciomercato invernale della Serie A apre finalmente i battenti! Non solo le big al centro della scena, ma anche le medio piccole subito molto attive con i primi colpi ...

Calciomercato Udinese - tutti i nomi in entrata : trattativa con il Cagliari : Calciomercato Udinese – Stagione fino al momento altalenante in casa Udinese, il club bianconero è però in grande ripresa dopo l’arrivo in panchina di Davide Nicola e punta ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La pausa del campionato serve per ricaricare le batterie in casa bianconera con l’obiettivo di farsi trovare pronti alla ripresa. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, è fatta per l’arrivo in ...

Calciomercato Udinese - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Davide Nicola ritroverà i ragazzi allenati a Crotone? : Sicuramente la sessione invernale di Calciomercato sarà molto utile all’Udinese, che al momento veleggia con cinque punti di margine sulla zona retrocessione, ma se con l’arrivo di Davide Nicola i problemi in difesa sembrano essere diminuiti, in avanti i friulani continuano a segnare poco. Proprio per questi motivi, secondo tuttoUdinese.it, i primi rinforzi per i bianconeri potrebbero rispondere a dei calciatori che il tecnico dei ...