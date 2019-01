Astronomi scoprono spirale misteriosa nell' atmosfera di Venere

Astronomia - ALMA e MUSE scoprono una gigantesca “fontana galattica” creata da un buco nero massiccio nell’ammasso di galassie Abell 2597 : Ad un miliardo di anni luce di distanza, nell’ammasso di galassie noto come Abell 2597, è stata scoperta una gigantesca fontana galattica. Un massiccio buco nero nel cuore di una galassia lontana è stato osservato mentre lancia nello spazio un ampio getto di gas molecolare freddo, che in seguito ricade sul buco nero come un diluvio intergalattico. L’afflusso e il deflusso di una fontana cosmica così vasta non erano mai stati osservati ...