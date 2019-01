APPLE | PREZZI TAGLIATI SU IPHONE 8 E XR L' azienda della mela medita il riscatto

ilsussidiario

: Si vocifera che Apple ridurrà i prezzi degli iPhone in Cina di 50 € circa - melamorsicata : Si vocifera che Apple ridurrà i prezzi degli iPhone in Cina di 50 € circa - alexf65 : Apple: HSBC taglia nuovamente le stime e mette in dubbio la politica dei prezzi - - setteBIT : Si dice che in Cina i prezzi degli iPhone potranno scendere, Apple avrebbe dato il via libera ai loro rivenditori l… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Laè in crisi, le vendite dell'XR non vanno come ci si aspettava soprattutto sul mercato cinese. Ecco tutti i motivi