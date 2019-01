4 Cose per fare i fighi | Tutti i soldi del mondo

Cast e personaggi di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 dal 10 gennaio tra addii e new entry : 5 Cose da sapere : Il Cast e personaggi di Che Dio ci Aiuti 5 sbarcano da stasera, 10 gennaio, su Rai1. Dieci nuove serate ambientate nel convento più strano del piccolo schermo, un microcosmo ricco di umanità, tra storie divertenti e altre toccanti. In onda dal 2011, una delle fiction Rai di maggior successo ha raggiunto il quinto anno di età - non senza qualche polemica. La nuova stagione diventa occasione di riflessione su tematiche giovanili e adulte, ma non ...

Maltempo Calabria : volontariato impegnato nel Cosentino per i senzatetto : Freddo e neve non fermano i volontari della Rete Solidale del volontariato, coordinata dal Csv, che per i senzatetto del territorio Cosentino ha predisposto 4 unità di strada – servizi itineranti, 6 dormitori e 57 mense. Trenta realtà che offrono vestiario dal Pollino alla Sila, dallo Ionio al Tirreno e hanno potenziato i loro servizi in occasione della straordinaria ondata di freddo che sta interessando la regione. “Le realtà di ...

Paracadute balistico montato sui droni - una soluzione per evitare danni a Cose e persone : Uno dei principali motivi per cui i droni commerciali non possono sorvolare luoghi affollati è il rischio che cadano, danneggiando cose e persone. Per aggirare il problema, il produttore di droni DJI ha trovato una soluzione brillante. Ha adottato il Paracadute balistico ad espulsione rapida Nexus di Indemnis, fatto apposta per assicurare un atterraggio “morbido” ai droni, anche in caso di guasti ai motori. Indemnis è un’azienda con ...

7 Cose da mangiare adesso - per disintossicarsi dalla feste : INSALATA ANTIOSSIDANTE PER 2 PERSONE7 cose da mangiare adesso, per disintossicarsi dalla festeMISO RAMEN CON UOVO PER 2 PERSONEMISO RAMEN CON UOVO PER 2 PERSONEPOLLO AL MISO PER 2 PERSONEPOLLO AL MISO PER 2 PERSONEHAMBURGER VEGETARIANI PER 2 PANINIHAMBURGER VEGETARIANI PER 2 PANINI7 cose da mangiare adesso, per disintossicarsi dalla festeDetox (detossinare) e Clean Eating (mangiare pulito) sono le due definizioni più usate in questi giorni ...

Cosenza. Sorpresa per gli studenti dell’Unical : quaranta centesimi per la navetta : Il 2019 ha portato una novità non proprio gradita per gli studenti dell’Unical. E’ stato introdotto il biglietto sulla navetta

Nuova foto di Big Little Lies 2 tra arresti e flashback : tre Cose da sapere sulla nuova stagione : Le signore alla sbarra? Questo è quello che potrebbe essere al centro della première di Big Little Lies 2 soprattutto dopo la pubblicazione di un'altra foto ufficiale della nuova stagione. In occasione della cerimonia dei Golden Globes 2018, HBO ha mandato in onda un trailer delle serie tv in arrivo sulla sua rete e, quindi, anche della seconda stagione di Big Little Lies ma a fermare il frame più significativo e pubblicarlo poi sui social è ...

Scossa di calciomercato : il Lecce può perdere Lucioni - il Cosenza vuole un portiere da A : Lucioni potrebbe lasciare il Lecce: è questa la notizia particolare che senza dubbio può essere paragonata a un vero e proprio terremoto nel calciomercato. Lo ha annunciato l'esperto Gianluca Di Marzio che è entrato nei dettagli della trattativa, parlando di accordo praticamente fatto tra il Sassuolo e Lucioni: per l'ufficialità mancherebbe solo l'ok del Lecce che avrebbe sparato alto sul costo del cartellino. Il mister dei neroverdi, De Zerbi, ...

Operazione 'Triangolo' : fatture gonfiate - 2 denunce nel Cosentino : Paola , Cosenza, - È stata denominata "Triangolo" l'Operazione eseguita nel cosentino della Guardia di Finanza che ha individuato fatture "gonfiate" per oltre 800 mila euro tra Albania, Cina, Pakistan ...

Scuola - le Cose da sapere sulle iscrizioni online : Al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Da ieri mattina è aperta la procedura online per la scelta della Scuola per il 2019-2020. Sarà possibile effettuare le iscrizioni per altri 24 giorni, il termine ultimo scadrà il 31 gennaio alle ore 20. L'iscrizione deve essere fatta per tutti gli alunni che il prossimo anno scolastico devono frequentare la prima classe della Scuola primaria e della ...

Supercoppa Juve-Milan - Boccia : “il calcio non deve occuparsi di queste Cose” : “Il calcio deve avere una visione laica rispetto alla politica, non deve occuparsi di queste cose”. Sono le dichiarazioni del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ai microfoni di “Un giorno da pecora”, su Radio1, l’argomento continua ad essere le polemiche politiche legate alla finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan che si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita e scaturite dopo le voci su un ...

Lady Gaga si sposa a Venezia - dalla location all’abito bianco : 10 Cose da sapere sul matrimonio più atteso dell’anno : Lady Gaga si sposa. E lo fa in grande stile ovviamente. La location prescelta per giurarsi amore eterno con il fidanzato Christian Carino, manager delle star e suo agente, è Venezia, dove i due si sono conosciuti. Si tratta, secondo il magazine americano Life & Stile, di un matrimonio ovviamente indimenticabile, all’insegna del lusso e della trasgressione a cui Lady Gaga ci ha abituati. Inutile dire che è stato classificato dai media ...

Oroscopo di gennaio - previsioni per l'Acquario : la gioia è nelle piccole Cose : La voglia di evadere dalla realtà si farà sentire per i nati sotto il segno dell'Acquario: non ci sarà spazio per la razionalità, sistemata a dovere già alla fine del 2018, piuttosto troverà la sua vera dimensione nelle fantasie ad occhi aperti e nell'amore da favola. Questa situazione creerà una stabilità emotiva e una serenità fuori dalla norma, ma dovrebbero comunque prestare attenzione affinché il contatto con la realtà non venga del tutto ...

Il reddito di cittadinanza prende forma : le Cose da sapere sulla misura più attesa : Un reddito annuo inferiore a 6.000 euro se si vive da soli o a 12.600 euro a fronte di una coppia con quattro figli minori: per il reddito di cittadinanza non si guarderà solo all'Isee, come per il Rei, ma anche al reddito familiare con una soglia incrementata a 9.630 euro annui (per il single, crescente al crescere dei componenti della famiglia) se si è in affitto.Come ricorda il Fatto Quotidianol'abitazione di residenza del ...

Gregorio De Falco - il senatore Felice Mariani allo scoperto. 'Con Di Maio ci diciamo Cose che fuori...' : Dopo la cacciata di Gregorio De Falco dal M5s , i senatori e deputati grillini preparano la rivolta. La decisione dei Probiviri di espellere il comandante e il collega De Bonis , due dei 'dissidenti' ...