Usa | Fca verso un accordo con governo su emissioni diesel

Corte Suprema Usa - no a ricorso Fca contro class action su hacking : New York, 7 gen., askanews, - La Corte Suprema statunitense ha respinto la richiesta di Fiat Chrysler di presentare il proprio appello contro una class action in cui è sotto accusa perché le sue Jeep ...

La Fca di Manley al test Usa. Il nodo immatricolazioni : L'Auto Show di Detroit, dal 14 al 27 gennaio, si svolgerà per l'ultima volta all'inizio dell'anno. Dal 2020, l'evento avrà luogo i primi di giugno. La nuova rassegna, ben distante dal Ces di Las Vegas ...

Gruppo FCA - Usa - l'ex Amazon Mark Stewart è il nuovo direttore operativo : Il Gruppo FCA ha nominato Mark Stewart come nuovo chief operating officer per gli Stati Uniti. l'ex vice presidente di Amazon rivestirà così un ruolo chiave all'interno dell'azienda italoamericana, diventando il braccio destro dell'ad Mike Manley. Sono state ufficializzate anche altre nomine: Niel Golightly prenderà il posto di Mike Keegan nel settore comunicazione.Ritorno alle auto. Prima di arrivare ad Auburn Hills, Stewart si è occupato, ...

Fca - aprirà nuova fabbrica in Usa dedicata a Grand Cherokee a 7 posti. No comment del gruppo : NEW YORK - Convertire una fabbrica di motori inutilizzata dal settembre 2012 in uno stabilimento di assemblaggio in cui produrre il modello 2021 del Grand Cherokee con tre file di sedili. È...

Fca : da Amazon nuovo responsabile Usa. Manley annuncia Mark Stewart : 'Rafforziamo la squadra' : TORINO - È un ex manager di Amazon Mike Stewart l'uomo che Mike Manley ha scelto come responsabile di Fca in Nord America. L'amministratore delegato del gruppo, che finora aveva...

Fca - a novembre Jeep e Ram trainano le immatricolazioni in Usa - +17% - : Fca ha registrato un rialzo del 17% delle immatricolazioni negli Stati Uniti, grazie ancora una volta a Ram e Jeep. La divisione americana di Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato che, nel mese ...

Fca corre in Borsa - +4% - dopo vendite Usa. Morgan Stanley alza target price a 23 euro per azione : MILANO - Fca ha ingranato la marcia più alta a Piazza Affari, dove guadagna più del 4% dopo i dati superiori alle previsioni sulle immatricolazioni negli Stati Uniti , +16% in ottobre,...